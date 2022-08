Increíble: maratonista volvió de la muerte tras 22 minutos de paro cardíaco

manuela bugueño atleta chilena maraton 2022.jpg Noticias Argentinas

“Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta”, relató en una entrevista, en la que reveló cómo fue su periplo en la Media Maratón de Buenos Aires. Un testimonio estremecedor.

El domingo pasado, la corredora Manuela Bugueño se desvaneció luego de cruzar la meta. Su marca fue de 1h28m. A partir de allí no recuerda más, hasta el momento en que despertó, tras la rápida atención del equipo médico de la organización.

“Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había”, contó la joven atleta. Pudo reconstruir los últimos momentos antes de desvanecerse.

“Crucé la meta, me desvanecí. Si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto. Esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo” sostuvo Bugueño.

La experiencia para la maratonista será inolvidable, en un pasaje de la vida a la muerta fugaz: “Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. O sea, estuve 22 minutos muerta. En medio de la desesperación, los paramédicos comenzaron con las tareas de reanimación”, relató Manuela Bugueño, emocionada.

Inmediatamente fue trasladada al Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo el contacto directo con su familia, para actualizar el estado de situación de su salud. “Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte”, señaló la atleta.

Ahora se encuentra internada, estabilizada y con todas las atenciones necesarias, en el Hospital Alemán de la Ciudad. “Estoy realmente muy agradecida porque les debo más que la vida”, dijo emocionada la corredora.

Sobre su estado actual, contó: “El electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica y, hasta el momento, el corazón está normal todos los estudios”, concluyó.