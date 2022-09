Caso García Belsunce: ¿Qué preguntó Nicolás Pachelo a días de la muerte de María Marta?

Nicolás Pachelo.jpg Nicolás Pachelo. Redes

“Le tengo miedo a 'Nico'. Lo conozco desde que nací, los problemas que tuvo, la relación con el papá, y es para temerle”, dijo el testigo con voz entrecortada.

Simón recordó una discusión que tuvo Roberto con Nicolás en diciembre de 1995, en la que su socio le expresó que su hijo mayor lo había amenazado con que lo iba a matar, y recordó que la muerte se produjo uno días más tarde, el 9 de enero de 1996.

“Roberto era incapaz de quitarse la vida. Decía que era lindo vivir. Yo nunca creí que se había matado, sino que lo había matado una sola persona: Nicolás”, indicó. El testigo basó su afirmación en que la única persona que estaba en la casa la noche en que falleció Roberto era Nicolás junto a su pareja, su actual exmujer Inés Dávalos Cornejo, madre de sus tres hijos.

NICOLÁS PACHELO Nicolás Pachelo, principal acusado del crimen de María Marta García Belsunce

Tras esa declaración, el fiscal Patricio Ferrari le consultó sobre cómo se había enterado de la muerte de García Belsunce, a quien el testigo afirmó que no había conocido en vida.

“La muerte ocurrió un domingo y me entero un martes o miércoles. Me enteró porque 'Nico' fue a la oficina y me hizo una pregunta muy rara, me preguntó: '¿Qué pensas vos de esta mina que mataron, si no aparece el arma?'. Yo le dije que si no aparece el arma, no hay pruebas. 'Ah, el arma debe estar en La Pampa', me respondió Nicolás”, recordó Simón.

El testigo señaló que Pachelo también le comentó lo que le había preguntado a un mozo de la estación de servicio Esso de Pilar en relación a que “si sabía algo de la muerte de esta mujer, si había algún comentario de que la habían matado”. Mientras el hombre declaraba ante el tribunal, Pachelo lo escuchaba atentamente, mientras llevaba sus manos a su boca y tomaba nota en un cuaderno con espiral.

Maria Marta.jpg María Marta García Belsunce.

“Cuando Pachelo me dijo esto creí, la verdad, que la había matado Nico, por el tema del perro que ya lo sabía”, dijo en referencia a que lo vio con “Tom”, la mascota del matrimonio Carrascosa-García Belsunce que desapareció luego de ser robada y de que pidieran rescate para recuperarla.

En ese momento, el juez Federico Ecke le pidió que describa al animal y el testigo respondió: “El perro era un perro negro, bastante grandecito y estaba bien cuidado”. Seguido, Simón recordó que Pachelo le dijo que “lo encontró” y que se lo vendió a un hombre al que identificó como “El Mago”, que era un vecino de la zona de Pilar.

Por último, recordó el momento de la venta de la tosquera, la cual fue dividida entre los tres hermanos -Nicolás, Agustín y Francisco Pachelo-, en la cual el exvecino de Carmel cobró u$s1.800.000.

“Por esta vieja, me costó u$s800.000”, contó que le dijo en referencia a María Marta, y que ese dinero lo destinó a pagar los servicios de su abogado, Roberto Ribas. Ante ello, la defensa sostuvo que la venta de la tosquera se realizó en 2007 y no en 2002 como el testigo introdujo.