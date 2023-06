Masacre de Monte: condenaron a perpetua y a 15 años a los policías acusados

image.png Las víctimas tenían 13, 14 y 22 años al momento del crimen.

Los cuatro policías ya habían sido declarados culpables de estos delitos el 17 de mayo pasado por unanimidad de los 12 jurados populares que tuvieron el rol de juzgarlos. En la audiencia de cesura realizada la semana pasada, el fiscal Mariano Sibuet y las querellas que representan a las víctimas, habían pedido la pena de reclusión perpetua para García y Ecilapé, y 20 años para Ibáñez y Monreal.

Según se determinó, Ibáñez era quien manejaba un móvil policial y le cruzó el paso al auto, donde Monreal realizó un disparo con su pistola. El Fiat 147 continuó con la fuga hacia la colectora de la ruta 3, perseguido por el otro patrullero, en el que circulaban García y Ecilapé. Esta situación terminó con el impacto del auto contra un camión.

Al final de la audiencia de cesura, los cuatro policías aseguraron ser inocentes. “Fue una tragedia para todos y no hay vuelta atrás pero no somos ningunos criminales ni asesinos”, declaró Monreal, luego de que Ibáñez indicara: “Amo la vida, no tengo ningún desprecio por la vida, en todo caso si alguien tenía un desprecio era el que manejaba”.