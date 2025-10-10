AUH de ANSES: todos los beneficios que se suman en octubre 2025

El organismo confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán cobrar montos extra si cumplen ciertos requisitos.

Estos son los pagos extras a los que pueden acceder los titulares de la AUH.

La A dministración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) paga todos los meses la Asignación Universal por Hijo (AUH) , una prestación que apunta familias con hijos menores de 18 años que tengan bajos o ningún ingreso formal. En octubre, los titulares de este haber recibieron un aumento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, la AUH es compatible con otros beneficios que tienen como objetivo asegurar que estas familias puedan acceder a recursos básicos como la comida. Para poder cobrarlos, deben cumplir algunos requisitos.

Tanto estos extras como los aumentos por movilidad que alcanzan también a las pensiones y jubilaciones, tienen como objetivo que los sectores más vulnerables de la población puedan afrontar la creciente suba de precios que se vive en el país.

Esta prestación tiene como objetivo llegar a familias con hijos de hasta 17 años o sin límite de edad en el caso de su línea para discapacitados. También alcanza a mujeres embarazadas. Para poder acceder a la Asignación Universal por Hijo se debe presentar la documentación solicitada con los datos actualizados. De solicitar la AUH por discapacidad , se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Los requisitos para acceder para la madre, padre o titular a cargo son:

Ser argentino y residir en el país.

De ser extranjero o naturalizado, se debe acreditar una residencia de al menos 2 años en el país.

Estar incluido en alguno de estos grupos:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

o sin aportes Personal de casas particulares

particulares Monotributista social

Los requisitos para el menor son:

Ser menor de 18 años . No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad. Ser soltero.

Monto de la AUH en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo recibe en octubre un 1,9% de aumento en línea con el índice de inflación de agosto que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medida se da en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales que tomen como referencia principal el último dato inflacionario que se haya publicado.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) solo reciben el pago del 80% todos los meses, en tanto el otro 20% se retiene y acumula para su eventual pago anual

Asignación Universal por Hijo:

100%: $117.252

80%: $93.801,60

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad:

100%: $381.791

80%: $305.432,80

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar

Extras a los que pueden acceder

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece tres prestaciones compatibles con la AUH que pueden cobrar los beneficiarios para poder aumentar los ingresos de octubre. Son la Tarjeta Alimentar, El Complemento Leche del Plan 1000 Días, y el pago por la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar

Este haber se acredita automáticamente con la Asignación Universal por Hijo y tiene como objetivo ayudar en la compra de alimentos.

Los montos cambian según la cantidad de hijos:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

La ayuda está destinada a menores de 3 años y personas gestantes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE). El objetivo de esta prestación es garantizar que el niño reciba una alimentación saludable durante al menos los primeros años de vida. En octubre el monto es de $44.222 por hijo, y se acredita automáticamente con la AUH.

Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario que se presenta todos los años ante el organismo para acreditar que el menor cumplió con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Tras su presentación, ANSES paga 20% retenido de la prestación, acumulado durante los meses previos.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES para octubre inició el 8 de octubre. El orden se define según la terminación del DNI de cada beneficiario y la urgencia de cada grupo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 17/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal