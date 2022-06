Mi Pieza: hoy se realiza el cuarto sorteo

Quiénes participan del sorteo

En este cuarto sorteo participarán "las mujeres inscriptas entre noviembre del 2021 y el 23 de enero del 2022, que pasaron todas las validaciones y no fueron seleccionadas en el sorteo anterior", según informó el Ministerio de Desarrollo Social.

El programa está destinado a mujeres, mayores de 18 años, que vivan en Barrios Populares del RENABAP, argentinas o con residencia permanente, que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar. Además deberán tener Documento Nacional de Identidad vigente o Certificado de Pre-Identificación.

Por otra parte, si ya son beneficiarias del programa no podrán volver a participar. Y, si se anotaron pero aún no pasaron la etapa de validaciones, y por lo tanto no fueron seleccionadas, estarán participando del próximo sorteo sin necesidad de volver a inscribirse

Cómo saber si estoy en el listado de participantes para este sorteo

En el día de ayer, el ministerio de Desarrollo Social publicó el listado que detalla quiénes se encuentran dentro de la nómina de participantes del cuarto sorteo.

Por eso, en la página web del Ministerio de Desarrollo Social podes consultarlo ingresando a este link: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza/sorteos.

Cómo saber si fui seleccionada

Los resultados del sorteo estarán disponibles dentro de las 72 horas posteriores a la finalización del mismo. Además, informaron que con el fin de garantizar la transparencia del sorteo, el mismo será certificado por Escribano Público.

¿Ya me puedo inscribir para el próximo sorteo?

Sí, la inscripción para la próxima edición del programa está abierta desde el pasado 23 de mayo. Pero aún no hay fecha confirmada para la realización del sorteo.