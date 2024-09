Misiones: suspendieron a la empleada judicial que habló con Germán Kiczka mientras estaba prófugo

El hermano de Kiczka se negó a declarar ante la justicia

Sebastián Kiczka se negó a declarar este jueves en la causa donde está acusado junto a su hermano, el exdiputado Germán, por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Se había presentado esta mañana en el juzgado de Apóstoles de Misiones a cargo del juez Miguel Ángel Faria.

Hace una semana el exdiputado había prestado declaración en la causa por pedofilia. Allí, Germán aseguró que la notebook en la que se encontraron videos de abuso a chicos no era suya sino de su hermano Sebastián, además de afirmar que no se fugó de la Justicia, pese a haberse mantenido nueve días prófugo.

La audiencia se produjo un día después del allanamiento que realizó la Justicia en el domicilio de los padres de Alejandra Fassa, pareja del exlegislador de Activar, Germán Kiczka, luego de las conversaciones que fueron encontradas entre ambos, donde se podía leer: "Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en la casa, la marrón, hay que deshacerse. Puede haber material viejo, no sea cosa que un día caigan a casa o algo".

"Rompéla o la llevamos a lo de Clarita o no sé". A lo que el exlegislador respondió: "Ok china, pero yo tengo fueros, no pueden entrar a mi casa de ninguna forma, no hay juez que pueda. Pero si te deja más tranquila, la tiro. A mí no me pueden investigar". Estos mensajes, motivaron a dicho procedimiento por parte de la justicia.