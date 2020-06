Crimen de la playera: uno de los detenidos anunció en Facebook que saldría a robar

Enzo Aylan Sero peso ya van a esperar de mi Posted by Enzo Aylan on Sunday, June 7, 2020

Mientras la hermana insistía en que “se porte bien”, él concluyó: "Sabés que no me voy a portar bien si no tengo plata. Yo pido a mi familia antes de ir a robar, pero si no me dan, otra no queda".

El posteo recibió miles de comentarios de usuarios que repudiaron al acusado, quien fue capturado junto a un segundo sospechoso identificado como Alexis Iván Matcovich (20).

La mujer de 36 años fue asesinada de 31 puñaladas y golpes en la cabeza en el partido bonaerense Moreno cuando se resistió con un gas pimienta a un asalto en momentos en que se dirigía a trabajar como playera en una estación de servicio, y por el crimen fueron detenidos dos vecinos como sospechosos, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en el cruce de Malabia y avenida San Fernando de la localidad de Cuartel V, del mencionado partido del oeste del conurbano. La víctima, según testigos, les rogó a los delincuentes que no la mataran porque tenía un hijo.

Si bien en un principio los investigadores creían que la víctima había sido atacada con una botella, la autopsia reveló que la víctima presentaba un fuerte traumatismo de cráneo aparentemente provocado por una patada, y se constataron en el cuerpo 31 heridas "punzantes y cortantes".

Una testigo le contó a los investigadores que escuchó gritar a la víctima cuando le rogaba a los delincuentes que no la lastimaran. Según esta testigo primero escuchó a un hombre que le decía “dale todo que no te va a lastimar”, y luego a la mujer que le contestó: “No, tengo un hijo”.

El caso es investigado por la fiscal Carina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Moreno, quien dispuso que ambos imputados quedaran alojados en los calabozos de la comisaría de Cuartel V.

Los acusados serán trasladados a la fiscalía para ser indagados por la causa caratulada como “homicidio en concurso real con robo agravado”.