Javier Milei visitará San Nicolás junto a Diego Santilli: recorrerán las instalaciones de Sidersa

El presidente Javier Milei continuará con sus recorridas de campaña y se trasladará este viernes a la ciudad de San Nicolás , a fin de visitar las instalaciones de Sidersa , una de las primeras industrias argentinas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Estará acompañado por el diputado Diego Santilli , candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre .

Según supo Ámbito , se trata de una visita institucional , sin acto político ni caminatas junto a la militancia. La presencia del mandatario tiene como objetivo supervisar el avance del proyecto Sidersa+, que contempla la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad y está orientado a la producción eficiente y sustentable de acero.

El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones , fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.

Javier Milei protagonizó una breve recorrida por el centro de Mendoza , en su última actividad en la provincia, acompañado por su hermana Karina y el ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri . Desde una camioneta oficial, el mandatario tomó un megáfono para agradecer el apoyo de sus seguidores y pedirles que “no aflojen".

La jornada en Mendoza marcó el cierre de la visita presidencial, tras participar del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Luego, Milei se trasladó al Hotel Sheraton y más tarde salió a recorrer la peatonal Sarmiento, donde lo esperaban cientos de simpatizantes que lo recibieron con banderas violetas y cánticos a su favor. Sin embargo, únicamente llegó a recorrer 10 minutos.

“Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que decidir si seguimos por el camino en el que baja la inflación, cae la pobreza y suben los salarios, o si volvemos al modelo comunista del pasado que nos hundió”, expresó el Presidente.

“Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena”, agregó desde la camioneta.

Entonces, Milei concluyó su mensaje: “Este 26 de octubre tenemos que reafirmar el cambio en las urnas. Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante”.