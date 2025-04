Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera amplió su declaración y aseguró que no tuvo "nada que ver"

"Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice . No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", manifestó la acusada.

Otro de los temas abordados fueron unas imágenes dadas a conocer en el juicio, sobre las cuales expresó: "Hay una situación en particular en la que me sentí muy vulnerada, humillada, cuando expusieron fotos que no sé qué relación tienen con la causa . Las tomé cuando empecé con una nutricionista y ella me recomendó que una vez por mes nos tomemos fotos de abdomen, panza y cuello, por eso tenía esas fotos".

Hospital Neonatal CBA.jpg A mediados de 2022, cinco bebés fallecieron en el Hospital Neonatal de Córdoba. P12

Además, se refirió a lo sucedido en el hospital. "Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui, me están acusando de homicidio y de intento de homicidio, yo no fui, jamás le hice daño a un bebé", afirmó.

"En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo. A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada", concluyó Agüero.

Ahora, se espera que en las próximas audiencias también den testimonio los otros 10 imputados que tiene la causa.

Muerte de los bebés en Córdoba: "Los 13 casos tienen indicios de criminalidad", aseguró un investigador

En la audiencia de este lunes, declaró el sargento Rodolfo Palazzi y expuso el análisis de los 13 casos, de los cuáles cinco derivaron en la muerte de recién nacidos y otros ocho de bebés que lograron sobrevivir a los ataques pero presentaron secuelas.

Según repasó Perfil, el equipo investigó la convergencia de elementos comunes en los 13 bebés que sufrieron descompensaciones. "Llegamos a la conclusión de que había una persona con participación activa en todos los casos", indicó el agente y agregó que "creen" que la enfermera Brenda Agüero "es la única persona que estuvo en todos los casos".

Palazzi explicó que en cada habitación del Neonatal había elementos médicos al alcance de las personas que circulaban por el nosocomio y expresó que "si había una persona que quería hacer daño, tenía fácil acceso" a jeringas, agujas y fármacos.

Durante la investigación, realizaron una recopilación de horarios y tareas asignadas al personal médico y de limpieza, que obtuvieron a través de la la marcación dactilar de ingreso y salida, lo que les permitió identificar quien estaba en la sala cuando ocurrieron los trágicos hechos.

Muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: los detalles del caso

El caso se destapó por la denuncia de un ingeniero que formaba parte del staff del hospital. El hombre tomó conocimiento previo por "muertes extrañas" que llamaron su atención y decidió dirigirse a la Justicia.

Desde entonces, se realizó una investigación interna y comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas para encontrar un punto en común, ya que las autoridades notaron que no se trataba de algo aislado.

Según los relatos de los padres y madres de las víctimas, las mismas eran bebés sanos y que la respuesta de los médicos es que había tenido una falla en el corazón. En ese entonces, la justicia llevó a cabo un listado de todas las personas que intervinieron en el cuidado en los distintos casos. Ante esto, el nombre de Brenda Agüero se presentó como un factor común en cada fallecimiento.

En las autopsias a dos de las víctimas se registró que mostraron altos niveles de potasio que los llevó a la muerte. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que Agüero actuaba en el salón de recuperación sola y mientras los alzaba, los inyectaba con este mineral.

La mujer tiene prisión preventiva desde ese momento y continúa detenida en la cárcel de Bouwer. También se dio a conocer que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina, además, había leído sobre prácticas técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos y un texto sobre qué hacer en casos de duelo por muerte. Las madres de los bebés aseguraron que mostró un raro interés por los recién nacidos apenas se descompensaron y fue la primera en advertir lo que había sucedido.

El juicio, además de a Agüero, es al exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís; la ex vicedirectora del Hospital Neonatal, Claudia Ringelheim; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Enfermería del Neonatal, Blanca Alicia Ariza; el exsecretario de Salud, Pablo Caravajal; el abogado y exsecretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto; la médica del Neonatal, Adriana Morales; la neonatóloga María Alejandra Luján y la exjefa de Neonatología del Neonatal, Marta Gómez.