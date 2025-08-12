SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de agosto 2025 - 10:05

Muerte en la casa donde vivió Gustavo Cerati: declara el obrero que encontró los huesos

Luego de que excompañeros de la víctima también brindaran testimonio, Cristian, el trabajador que halló los restos del adolescente, prestará declaración para dar más detalles.

Informate más

“Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”, contó el albañil sobre aquel día.

En diálogo con TN, el obrero expresó: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así”.

En la jornada de ayer Cristian Graf, el principal sospechoso, se presentó de manera espontánea en la fiscalía para ponerse a disposición, pero le comunicaron que no está acusado en la causa y por el momento no será citado a declarar.

