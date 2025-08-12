Muerte en la casa donde vivió Gustavo Cerati: la respuesta del hermano tras la fuerte acusación a la víctima

Javier Fernández Lima le respondió a quien señaló a su hermano como violador. También lo invitó a que "hable con la fiscalía".

El hermano de Diego Fernández Lima , el joven asesinado en la casa donde vivió Gustavo Cerati , respondió ante la fuerte acusación contra su hermano, luego de que un excompañero de secundario dijera que la víctima intentó violarlo.

“ Vi la nota esa, esta persona es conocida . Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía", respondió Javier Fernández Lima en una entrevista por El Trece.

El hermano del joven desaparecido hace 41 años aclaró que "todos tienen su derecho a hablar" y le hizo una recomendación al denunciante: “ Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe ”.

Fernández Lima dijo además que los excompañeros de colegio de su hermano lo "apoyaron mucho después de lo que se dijo en esa entrevista": “ Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada ”, agregó.

El obrero que encontró los huesos de Diego Fernández Lima , el adolescente que desapareció en julio de 1984 y fue hallado muerto en la casa donde vivía Gustavo Cerati , declara este martes ante el fiscal Martín López Perrando.

Luego de que ex compañeros de la víctima también brindaran testimonio, Cristian, el obrero que encontró los restos de Fernández, prestará declaración para dar más detalles.

“Estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía”, contó el albañil sobre aquel día.

En diálogo con TN, el obrero expresó: “Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así”.

Un excompañero de colegio de Diego Fernández Lima aseguró que "intentó violarlo"

El presunto crimen de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue hallado en la casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, sigue bajo investigación. Ahora, un excompañero del fallecido y del sospechoso Cristian Graf lanzó una grave acusación que podría aportar un nuevo giro al caso.

Adrián, quien compartió aulas con ambos en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, declaró en diálogo con América TV: “Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

Además, aclaró que, hasta el momento, no fue convocado a declarar por el fiscal Martín López Perrando. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno, no eran mis amigos”, señaló. El testigo recordó que se trataba de un colegio que recibía “chicos repetidores y echados de otros colegios”.

En ese sentido, añadió: “Éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”.

También relató que mantuvo el episodio en secreto durante años y que solo pudo trabajarlo más tarde en terapia. Según su testimonio, Fernández Lima era “bastante problemático” mientras que Graf, el actual sospechoso, se mostraba “tranquilo”.