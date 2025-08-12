Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores fueron detenidos

La Policía de la Ciudad persiguió por varias cuadras a un vehículo robado por adolescentes. Fueron asistidos por el SAME y trasladados a un hospital.

Una persecución protagonizada entre tres menores de edad , que habían robado un auto , y la Policía de la Ciudad, terminó tras un fuerte choque contra una casa y el incendio del vehículo, durante la madrugada de este martes en Villa Soldati . Los adolescentes fueron detenidos y trasladados a un hospital cercano con heridas.

El hecho ocurrió luego de que los agentes de la Policia observaron a una Citroën C3 Aircross que circulaba en contramano por la intersección de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en el barrio porteño de Flores. Se trataba de un auto con alerta por robo del pasado sábado, según confirmaron fuentes policiales.

A pesar de que los oficiales ordenaron que detengan la marcha, el conductor aceleró y dio inicio a la persecución . Varias cuadras más tarde, el auto perdió el control, se subió a la vereda y chocó de frente con una casa en la intersección de San Pedrito y Rabanal , en el barrio porteño de Villa Soldati. Inmediatamente después, el vehículo se incendio y los jóvenes salieron del rodado, siendo reducidos por los agentes.

En el lugar de los hechos trabajaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Lugano y los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia ( SAME ), que asistieron a los sospechosos.

Por otro lado, la circulación fue restringida durante varios minutos en la intersección en donde terminó la impactante persecución.

Lo que se sabe de los sospechosos

Tras ser detenidos y ser atendidos por el SAME, los adolescentes, de 15, 16 y 17 años, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos y consigna policial.

A pesar del impacto, los tres adolescentes, lograron salir del vehículo que se prendió fuego por sus propios medios y fueron inmediatamente detenidos por los efectivos policiales y atendidos por personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) que llegó en pocos minutos al lugar y constataron que presentaban heridas leves.

En los últimos días se había registrado un caso similar donde cuatro jóvenes delincuentes escaparon en un auto robado y se estrellaron contra el muro lateral del Jardín de Infantes N.º 943,en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Tres de los sospechosos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad. En la Institución educativa no había nadie debido a que ocurrió durante el receso invernal.