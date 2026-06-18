Atención conductores: quiénes recibirán una multa de $2.215.000 en Buenos Aires en junio por incumplir con la ley de tránsito

Con la Unidad Fija actualizada a $2.215, varias infracciones graves pueden alcanzar los millones de pesos durante junio. Conocé las más caras y cómo evitarlas.

Los valores de las multas rigen hasta el 30 de junio según la Resolución del Ministerio de Transporte provincial.

Durante junio, miles de conductores en la provincia de Buenos Aires enfrentan el riesgo de multas que alcanzan los $2.215.000 por diversas infracciones de tránsito. La actualización de la Unidad Fija (UF) a $2.215, vigente desde mayo y hasta el 30 de junio, elevó significativamente los montos de las sanciones más graves.

Esta suba, cercana al 17% respecto al bimestre anterior , busca reforzar la seguridad vial en medio de un incremento en los controles. Las infracciones que más impactan en el bolsillo son aquellas que ponen en riesgo la vida de otros usuarios de la vía , como circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir con exceso de alcohol o superar los límites de velocidad de manera grave.

El valor de la UF se calcula en base al precio del litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata.

Circular sin VTV al día representa una de las faltas más penalizadas. La sanción oscila entre 300 y 1.000 UF, lo que equivale a montos que van desde $664.500 hasta $2.215.000. Esta medida apunta a reducir la circulación de vehículos en mal estado técnico que generan mayor riesgo de accidentes .

Conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes también alcanza el tope de 1.000 UF. Las multas van desde $443.000 en casos moderados hasta $2.215.000 cuando se superan ampliamente los límites permitidos. Además, negarse a realizar el test de alcoholemia puede elevar la sanción hasta $2.658.000 en los casos más extremos (hasta 1.200 UF), según el Ministerio de Transporte.

Otra falta que llega al máximo es el exceso de velocidad grave. Dependiendo de cuánto se supere el límite permitido, la multa se calcula entre 150 y 1.000 UF ($332.250 a $2.215.000).

Circular en contramano o por la banquina se sanciona de manera similar, con rangos que van desde 200 hasta 1.000 UF. Esta infracción no solo genera multas elevadas sino que también puede derivar en la retención del vehículo y la suspensión de la licencia.

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Impacto en los conductores y cómo consultar deudas

El aumento en los valores de las multas afecta directamente al bolsillo de los bonaerenses. Una sola infracción grave puede equivaler a varios meses de combustible o el valor de varias cuotas de un seguro básico. Por eso, desde el Gobierno provincial recomiendan verificar el estado de la documentación y respetar todas las normas para evitar sorpresas.

Para consultar si se tienen multas pendientes, los conductores pueden ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o utilizar la aplicación correspondiente. El proceso es sencillo: se ingresa el número de patente o DNI, se completa la verificación de seguridad y el sistema muestra las infracciones pendientes, los montos actualizados y los puntos restantes en la licencia. Es recomendable realizar esta consulta periódicamente, ya que las notificaciones no siempre llegan en tiempo y forma.

Además de las multas económicas, muchas de estas infracciones implican la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Al acumular cierta cantidad, se puede llegar a la suspensión temporal o definitiva del carnet.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Consejos para evitar multas y mantener la documentación en regla

Las autoridades provinciales recomiendan realizar la VTV con anticipación, especialmente antes de viajes largos. También es clave respetar los límites de velocidad señalizados, que varían según el tipo de ruta y la zona (urbana, suburbana o rural). Llevar siempre la documentación completa (licencia, cédula verde o azul, seguro y VTV) evita demoras y sanciones adicionales en controles.

En caso de recibir una multa, existe un plazo para impugnar la infracción presentando evidencia ante las autoridades competentes. Pagar en término suele ofrecer descuentos, mientras que dejarlas acumular genera intereses y complicaciones mayores.

La actualización bimestral de la UF busca mantener el valor real de las sanciones frente a la inflación. Para el próximo bimestre se espera una nueva revisión, por lo que los montos podrían volver a ajustarse a partir de julio.