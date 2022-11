El comportamiento de los hinchas argentinos en el Mundial de Qatar 2022

Además, de cara al partido ante Polonia que tendrá lugar hoy desde las 16 horas, aseguró que se trata de un partido "con menos riesgo" en relación al último disputado por el seleccionado argentino. "No hay hinchas polacos y no hay rivalidad así que no esperamos que sea un partido conflictivo", explicó.

Incidentes en el partido contra México

En diálogo con Ámbito, el embajador explicó que en los banderazos no hubo incidentes "más allá de algún intercambio de palabras" y que el único episodio de cierta gravedad que hasta el momento ocurrió fue el que tuvo lugar durante el primer tiempo del partido con el equipo mexicano. En ese incidente dos ciudadanos argentinos, padre e hijo, fueron golpeados por hinchas mexicanos.

Los ciudadanos argentinos agredidos fueron llevados a un centro de detención dentro del mismo estadio donde rápidamente fueron asistidos por personal de la embajada. "Estaba la posibilidad de que se abra una causa por lesiones pero finalmente declararon tanto los argentinos como los mexicanos y ninguno solicitó presentar cargos y así que fueron liberados y no se abrió ninguna causa y el asunto ahí se terminó", explicó Nicolás.

Los argentinos frente a la cultura qatarí

Antes del inicio de la copa mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicó una guía para dar a conocer la información necesaria para facilitar la estadía de las personas que se trasladarían a Qatar. En el material, entre otras cosas, se sugiere "evitar realizar gestos que pueden ser considerados ofensivos, así como elevar el tono" o se aclaraba que en dicho país "está prohibido beber alcohol en la vía pública o circular alcoholizado".

La preocupación de muchos en la previa del mundial tenía que ver con esas normas propias de la cultura del lejano país y las grandes diferencias con la forma de vivir el futbol en Argentina. Al respecto, el embajador destacó el comportamiento de los hinchas argentinos y aclaró que "las fuerzas de seguridad están actuando con bastante laxitud con respecto a algunos temas como la vestimenta, consumo de alcohol o el contacto físico entre personas de diferente sexo en público".

El trabajo de la embajada argentina en Qatar

Las necesidades de los argentinos fueron cambiando a lo largo de los días. En la previa y durante los primeros días del certamen mundial el principal foco de ayuda del equipo consular se enfoco en asistencias respecto a la obtención de la "Hayya Card", la tarjeta obligatoria para ingresar a los partidos del mundial -además de las entradas respectivas- que también permite utilizar algunos medios de transporte de manera gratuita.