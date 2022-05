Murió Andy Fletcher, tecladista y cofundador de Depeche Mode

“Fletch tenía un corazón de oro y siempre estaba cuando necesitabas apoyo, una conversación viva, una buena risa o una cerveza fría”. Para finalizar el mensaje, pidieron respeto por sus más cercanos: “Nuestro corazón está con su familia. Les pedimos que lo tengan en su pensamiento y que respeten la privacidad de sus familiares en este momento tan difícil”, completaron.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes ni medios de Reino Unido dieron detalles sobre el deceso del músico.

Con Depeche Mode, el nacido en Nottingham llegó a los más alto de la música global de la mano de hits como "Enjoy the silence", "Personal Jesus" y "Just Can't Get Enough", entre otros tantos más.

En una de sus visitas a Argentina, el músico contó que sufrió depresión pero que logró superarla porque vio "a los médicos y terapeutas indicados" y recomendó a "hacer lo mismo a cualquiera" que pase por este trastorno del estado anímico.

"El problema de la depresión es que no se la ve como algo muy propio del rock and roll; en cambio, la adicción a la heroína sí es muy del rock. Las personas deprimidas de la industria musical no despiertan mucha compasión. No sirven para los títulos", sentenció en una entrevista con Clarín.