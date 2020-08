Un MoMA casi desierto reabre sus puertas en Nueva York

Con controles de temperatura en la puerta, uso de máscara obligatoria y una capacidad reducida a menos de 25% de la capacidad máxima, el MoMA recibió a sus primeros visitantes con el gran logo "I love New York" del gran diseñador Milton Glaser pintado en la entrada.

Los visitantes deben reservar su entrada por internet, y como el museo solo permite la visita de 100 personas por hora como máximo, no es fácil conseguirlo.

Pero cuando lo logran, pueden quedarse en el museo el tiempo que deseen, y disfrutar de las obras como nunca antes, en soledad, sin turistas ni teléfonos.

"Es un poco triste que fuera necesario todo esto para recrear la experiencia de venir al MoMA en mi juventud, antes de los turistas, antes de la expansión. Es increíble", dijo a la AFP Alan Orenbuch, un jubilado de 66 años que es socio del museo y tras admirar las obras se sentó en el jardín a leer el diario, entre esculturas de Rodin, Picasso y Giacometti.

"Me gusta cuando las galerías no están llenas de gente, y la gente no habla, y la gente no saca fotos (...) Antes, el MoMA solo atraía a personas interesadas en ver arte. En años recientes, atraía a gente que tenía al museo en su lista de lugares a visitar cuando vienen a Nueva York", explicó.

Los visitantes se paseaban por las galerías casi desiertas, absortos durante largos minutos ante "Las señoritas de Avignon" de Picasso o "La noche estrellada" de Van Gogh.

Sonya Shrier, directora de las relaciones con los visitantes del MoMA, celebró que el museo pueda ofrecer "un lugar para reflexionar y reunirse de manera segura".

"Este es un excelente momento para visitar el museo, hay menos gente", sostuvo. La reapertura del MoMA "es un símbolo de que Nueva York está regresando a ser sí mismo", estimó.

El mayor de los museos de Nueva York, el Metropolitan, reabrirá el sábado, y el resto planean abrir entre septiembre y comienzos de octubre.

La ciudad de Nueva York fue en abril y mayo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y registró más de 23.000 muertes debido al virus. Pero en las últimas semanas las autoridades han logrado controlarlo, y la tasa de infección actual es inferior a 1%.

Yureeah Kim, una coreana de 29 años que vive en Nueva York hace seis años, visitó el MoMA con su hermana para despedirse, ya que en dos semanas se mudará a su país debido a la pandemia.

"Quería venir al MoMA por última vez. Lo disfrutamos mucho, tenemos tanta suerte de estar aquí", dijo. "La mejor parte es que está vacío".