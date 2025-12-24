Cómo funcionarán los servicios esenciales en la Ciudad para Nochebuena y Navidad

Conocé qué va a pasar con los hospitales, bancos, administración pública, transporte, recolección de residuos, estacionamiento, y otros.

Algunos servicios esenciales, como bancos, hospitales y organismos de seguridad, y transporte deberán mantener sus operaciones, garantizando la atención a los ciudadanos durante Nochebuena y Navidad.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar otra Nochebuena y Navidad y en esta ocasión se dio a conocer cómo será el cronograma de los servicios básicos como, por ejemplo, hospitales, educación, administración pública, el transporte y el estacionamiento, durante estas dos jornadas de festividad.

Este 24 y 25 de diciembre la mayoría de los servicios funcionarán, pero habrá un itinerario distinto, por lo que hay que prestar atención sobre qué ocurrirá estos dos días.

Conforme a la información dada a conocer, los colectivos este 24 de diciembre funcionan con cronograma de fin de semana , lo que significa que la frecuencia se verá afectada. Esto mismo sucederá durante Navidad, aunque se estima que el horario de espera será aún mayor.

La línea Belgrano Sur funciona este miércoles con horario de sábado, mientras que la línea Mitre tendrá un escenario similar para la jornada de hoy y el 25 de diciembre será como domingos y feriados.

Lo mismo ocurrirá con las líneas Roca y Sarmiento , menos la San Martín que en Nochebuena funciona como día hábil.

Subte

Acerca del subte, el Gobierno porteño dio a conocer cuándo finalizará el recorrido cada línea este 24 de diciembre y para Navidad.

La línea A informó que el último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada será a las 21.06, mientras que en la otra cabecera a las 21.32.

Algo parecido va a suceder con la línea B que el último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem ocurrirá a las 21.02 y desde Leandro N. Alem a Rosas a las 21.32.

En la línea C el último tren llegará a Retiro a las 21.35 y a Constitución a las 21.48.

Sobre la línea D se anunció que a Catedral el último tren arribará a las 21.07 y a Congreso de Tucumán a las 21.38.

La línea E a Retiro se espera a las 21.00 y en Plaza de los Virreyes-Eva Perón a las 21.32.

Para la Línea H indicaron que el último servicio desde Hospitales a Facultad de Derecho será a las 21.54 y a Hospitales a las 21.32.

Premetro

Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico: 21.07 .

. Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier: 21.38 .

. Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20.55 .

. Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21.27.

Sobre Navidad, el subte y el Premetro funcionará con horario de feriado.

Hospitales

En todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires habrá guardias y áreas críticas las 24 horas. Los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) estarán cerrados.

Educación

Los colegios, tanto la parte educativa como administrativa, permanecerán cerrados en las dos festividades.

Administración pública

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerradas en ambas jornadas. Este miércoles 24 de diciembre solo abrirá de 8 a 12hs. el Registro Civil.

Recolección de residuos

Cómo ocurrió en otros años, la recolección de residuos no presta servicio en Nochebuena, pero sí lo hará, de manera habitual, durante Navidad.

La recolección de residuos no se realizará durante la noche del 24 de diciembre, pero retomará su funcionamiento habitual el día 25.

Estacionamiento

Al tratarse de un día donde la gente sale con su auto, la Ciudad comunicó que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21hs.

Sobre el estacionamiento medido, las autoridades destacaron que no tendrá vigencia en ninguno de los dos días.

Bancos

Si bien los empleados públicos tendrán jornadas de asueto antes Navidad, las entidades bancarias y financieras deberán mantener su funcionamiento habitual.

Los servicios esenciales no se verán interrumpidos y las sucursales estarán abiertas con normalidad para garantizar el desarrollo de operaciones y la atención al público.

En el sector privado, la situación será diferente, ya que los días 24 y 31 continúan siendo laborables, por lo que cada empleador decidirá si otorga la jornada libre.

En caso de que se trabaje durante esas fechas, no se aplicará el pago doble que rige para los feriados nacionales, como ocurre con el 25 de diciembre y el 1 de enero.