Nuevo parte médico del niño atropellado en Pinamar: confirman una "evolución clínica estable" + Seguir en









El nene de 8 años sigue internado en terapia intensiva tras el choque en La Frontera. Fue operado dos veces y permanece bajo estricta observación médica.

El Hospital Municipal de Pinamar difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño de 8 años herido en el choque.

El Hospital Municipal de Pinamar dio a conocer un nuevo parte médico del niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque entre una UTV y una camioneta. El informe indica que presenta una “evolución clínica estable” y continúa internado en terapia intensiva, luego de haber sido sometido a dos cirugías en pocas horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización médica, difundida en las últimas horas, llevó alivio en medio de la preocupación que generó el caso. Según el comunicado oficial, el menor “al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos, medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica”.

bastian pinamar El último parte médico llevó alivio en medio de la preocupación generada por la gravedad inicial del caso. Desde el centro de salud detallaron que, tras su regreso del quirófano durante la jornada del martes, el niño no necesitó transfusiones de sangre. “No requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado”, precisaron las autoridades hospitalarias, según informaron a NA.

Un cuadro grave que comienza a estabilizarse El parte médico también destacó que, pese a la gravedad inicial del cuadro, el resto de los parámetros clínicos se mantienen dentro de valores controlados y no se registraron nuevas complicaciones, un dato considerado positivo por el equipo de profesionales que lo asiste.

En ese contexto, los médicos aclararon que aún restan resultados clave para completar la evaluación diaria. “Se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica”, indicaron.

Pinamar choque menor El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, cuando la UTV en la que viajaba impactó contra una camioneta. El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando la UTV en la que se trasladaba al niño impactó contra una camioneta. Como consecuencia del fuerte choque, el nene ingresó de urgencia al hospital y debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. El parte difundido el martes había señalado que, al momento de su ingreso, fue operado por una hemorragia intraabdominal, durante la cual se constató una rotura hepática y compromiso de grandes vasos. En ese primer procedimiento se realizó un packing para contener la hemorragia, que debió ser reemplazado horas más tarde en una segunda cirugía. La posibilidad de un traslado Respecto a una eventual derivación, el hospital aclaró que el menor continúa bajo evaluación constante. “En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”, informaron oficialmente. Mientras tanto, permanece en terapia intensiva, acompañado por su familia y bajo estricta vigilancia médica, en una etapa clave marcada por la cautela y la expectativa por su evolución.

Temas Pinamar