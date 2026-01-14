Qué es un UTV, el vehículo que es tendencia y protagonizó el grave accidente en los médanos de Pinamar + Seguir en









Como consecuencia del choque, un hombre de 30 años sufrió lesiones en el rostro, mientras que un menor fue encontrado inconsciente con un traumatismo craneal severo.

Los UTV, en el ojo de la polémica

Un accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, volvió a poner en primer plano a los UTV, un tipo de vehículo todoterreno que ganó fuerte protagonismo en los destinos de playa durante las últimas temporadas. El siniestro, registrado el lunes por la tarde, dejó a un niño de ocho años internado en estado crítico tras un choque frontal con una camioneta.

De acuerdo con el reporte policial, el impacto involucró a un UTV Can-Am que salía del sector de médanos y una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del choque, un hombre de 30 años sufrió lesiones en el rostro, mientras que el menor fue encontrado inconsciente con un traumatismo craneal severo.

Las siglas UTV corresponden a Utility Task Vehicle y definen a vehículos todoterreno de mayor tamaño y potencia que los cuatriciclos tradicionales. Están pensados para circular fuera del asfalto y, en la Costa Atlántica, se utilizan principalmente en áreas de médanos y caminos de arena habilitados. En lugares como Pinamar y Costa Esmeralda su presencia se volvió cada vez más habitual.

Cómo son los UTV A diferencia de los cuatriciclos, los UTV cuentan con volante, pedales, cabina y estructuras de seguridad reforzadas, como jaulas antivuelco. Esto les otorga mayor estabilidad y protección para los ocupantes. Existen dos grandes tipos: los utilitarios, orientados al trabajo y la carga, y los deportivos, diseñados para un manejo recreativo y de mayor velocidad.

Se trata de vehículos de alto valor. Los modelos más conocidos, fabricados principalmente en Estados Unidos, tienen precios que van desde los u$s12.000 hasta cifras que pueden superar los u$s60.000, según el nivel de equipamiento y prestaciones.

Playa A diferencia de los cuatriciclos, los UTV cuentan con volante, pedales, cabina y estructuras de seguridad reforzadas, como jaulas antivuelco. Planeta Joy En muchos casos, los UTV están inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y cuentan con documentación formal, aunque no poseen patente visible, lo que complica su identificación ante infracciones o accidentes. El hecho ocurrido en La Frontera se produjo en uno de los sectores con mayor circulación de este tipo de rodados, mientras se realizaban operativos de control. Una médica que pasaba por el lugar inició maniobras de reanimación al menor hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital de Pinamar. El niño fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en terapia intensiva, con una lesión hepática grave. La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y continúa bajo investigación judicial.

