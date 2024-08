Nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Mi consejo es que hables lo menos posible"

Luego de una llamada de 10 minutos, Fernández realiza un descargo y lamenta lo ocurrido: "Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías . Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande".

Los nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Cerca de las 16 de ese mismo día, Yañez calma a Fernández y le pide que se quede "tranquilo": "Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer". "Lamento todo, creeme", responde el exmandatario.

"Creeme que lamento enormemente todo", agrega Fernández cerca de las 19. Y agrega: "No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia".

Alberto Fernández Ámbito "Creeme que lamento enormemente todo", le dijo Alberto Fernández a Fabiola Yañez antes de que realizara la denuncia. Ignacio Petunchi

Yañez efectivamente desistió de efectuar una denuncia y Ercolini archivó el legajo que contenía las pruebas referentes a la violencia de género.

En el último mensaje, el denunciado realiza un extenso mensaje y se muestra compungido por la situación. "Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso", le dijo.

Alberto Fernández acusó a Fabiola Yañez de violación de secretos por la difusión de los videos en la Casa Rosada

El expresidente Alberto Fernández acusa a Fabiola Yañez de “violación de secreto y su difusión y el acceso ilegítimo a su nube de Google”. Denuncia a su expareja de un delito del que él sigue siendo “víctima en forma continua que afecta a terceras personas sobre la cual se ejerce violencia de género”.

Fernández, quien está imputado por lesiones graves por los hechos denunciados por Fabiola Yáñez, ahora se presentó a la justicia para querellar a su expareja.

“Es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas”, sostuvo Alberto.