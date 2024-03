Nuevos despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: desvinculan a 163 empleados

En aquel momento, el director del organismo, Diego Spagnuolo , había firmado un texto en el que se leía: "Por medio de la presente, en mi carácter de Director Ejecutivo de ésta Agencia Nacional de Discapacidad , me dirijo a usted a fin de solicitar se dé inicio a los trámites correspondientes de baja por Rescisión de Contratación de las personas que se detallan a continuación". Luego, se leían los nombres de los 135 afectados.

La ola de despidos afectó al deporte: 400 desvinculados en el CeNARD

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), también fue afectado y sufrió un despido del 30% de su planta en la última semana. Como parte del "plan de adecuación", 400 trabajadores perderán su cargo.

Según explicó la Subsecretaría de Deportes, "el 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones".