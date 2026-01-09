Nuevos medios de pago en 43 líneas de colectivos del AMBA + Seguir en









Esta incorporación forma parte del proceso de renovación tecnológica del sistema SUBE. Cómo funciona para cada caso.

Trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA responsable del desarrollo y la administración del sistema en más de 60 localidades del país.

El sistema de transporte nacional confirmó que, a partir de este viernes, otras 43 líneas incorporan nuevos métodos de pago mediante tarjetas bancarias, celular y código QR en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las nuevas líneas habilitadas en el AMBA A continuación, las líneas de colectivos de jurisdicción municipal que habilitaron nuevos métodos de pago.

Almirante Brown : 510A

Brandsen : 500B

Exaltación de la Cruz : 501H

Florencio Varela : 500H, 503, 506, 507, 508, 509C, 511, 512, 513

La Plata : 502 Sur, 503E, 518, 520C, Norte Municipal

Lomas de Zamora : 564

Pilar: 509, 511, y 520A Mientras que, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial que habilitaron nuevos métodos de pago son: 228F, 239B, 244, 247, 263A, 266, 291, 293A, 295, 313, 318, 320, 328, 350, 355, 390, 436, 443A, 461, 462, 463 y 464.

Cómo funciona el pago en el validador del colectivo Con tarjeta sin contacto o dispositivos con NFC : acerca la tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con la SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.

: acerca la tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con la SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago. Con código QR: genera el código desde la billetera electrónica y acércalo al lector ubicado en la parte inferior del validador. El valor del boleto es el mismo, independientemente del medio de pago que utilices. Sin embargo, si abonás con SUBE física o digital mantenés los beneficios de la Tarifa Social Federal.

Además, la funcionalidad Atributo a Bordo te permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo, informando al chofer y apoyando la tarjeta en el validador.