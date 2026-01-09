SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de enero 2026 - 18:49

Nuevos medios de pago en 43 líneas de colectivos del AMBA

Esta incorporación forma parte del proceso de renovación tecnológica del sistema SUBE. Cómo funciona para cada caso.

Trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA responsable del desarrollo y la administración del sistema en más de 60 localidades del país.

Trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA responsable del desarrollo y la administración del sistema en más de 60 localidades del país.

El sistema de transporte nacional confirmó que, a partir de este viernes, otras 43 líneas incorporan nuevos métodos de pago mediante tarjetas bancarias, celular y código QR en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las nuevas líneas habilitadas en el AMBA

A continuación, las líneas de colectivos de jurisdicción municipal que habilitaron nuevos métodos de pago.

Informate más

  • Almirante Brown: 510A

  • Brandsen: 500B

  • Exaltación de la Cruz: 501H

  • Florencio Varela: 500H, 503, 506, 507, 508, 509C, 511, 512, 513

  • La Plata: 502 Sur, 503E, 518, 520C, Norte Municipal

  • Lomas de Zamora: 564

  • Pilar: 509, 511, y 520A

Mientras que, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial que habilitaron nuevos métodos de pago son: 228F, 239B, 244, 247, 263A, 266, 291, 293A, 295, 313, 318, 320, 328, 350, 355, 390, 436, 443A, 461, 462, 463 y 464.

Cómo funciona el pago en el validador del colectivo

  • Con tarjeta sin contacto o dispositivos con NFC: acerca la tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con la SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.
  • Con código QR: genera el código desde la billetera electrónica y acércalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

El valor del boleto es el mismo, independientemente del medio de pago que utilices. Sin embargo, si abonás con SUBE física o digital mantenés los beneficios de la Tarifa Social Federal.

Además, la funcionalidad Atributo a Bordo te permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo, informando al chofer y apoyando la tarjeta en el validador.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias