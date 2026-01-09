El sistema de transporte nacional confirmó que, a partir de este viernes, otras 43 líneas incorporan nuevos métodos de pago mediante tarjetas bancarias, celular y código QR en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Nuevos medios de pago en 43 líneas de colectivos del AMBA
Esta incorporación forma parte del proceso de renovación tecnológica del sistema SUBE. Cómo funciona para cada caso.
Las nuevas líneas habilitadas en el AMBA
A continuación, las líneas de colectivos de jurisdicción municipal que habilitaron nuevos métodos de pago.
Almirante Brown: 510A
Brandsen: 500B
Exaltación de la Cruz: 501H
Florencio Varela: 500H, 503, 506, 507, 508, 509C, 511, 512, 513
La Plata: 502 Sur, 503E, 518, 520C, Norte Municipal
Lomas de Zamora: 564
Pilar: 509, 511, y 520A
Mientras que, las líneas de colectivos de jurisdicción provincial que habilitaron nuevos métodos de pago son: 228F, 239B, 244, 247, 263A, 266, 291, 293A, 295, 313, 318, 320, 328, 350, 355, 390, 436, 443A, 461, 462, 463 y 464.
Cómo funciona el pago en el validador del colectivo
- Con tarjeta sin contacto o dispositivos con NFC: acerca la tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con la SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.
- Con código QR: genera el código desde la billetera electrónica y acércalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.
El valor del boleto es el mismo, independientemente del medio de pago que utilices. Sin embargo, si abonás con SUBE física o digital mantenés los beneficios de la Tarifa Social Federal.
Además, la funcionalidad Atributo a Bordo te permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo, informando al chofer y apoyando la tarjeta en el validador.
