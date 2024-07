Ocho de cada diez jóvenes quieren seguir estudiando tras la secundaria, pero solo la mitad lo consigue

jóvenes estudiantes.jpg La probabilidad de que los jóvenes accedan a trabajos de calidad es considerablemente mayor entre quienes terminaron el nivel secundario y en los deciles más altos.

Estas expectativas varían significativamente según el nivel socioeconómico (NSE). En el decil más pobre, el 72% de los estudiantes desea seguir estudiando, pero solo el 21% lo logra. En contraste, el 95% de los jóvenes con familias de mayor ingreso económico, aspira a continuar sus estudios, aunque solo el 51% lo consigue.

"El sistema educativo tiene que pensar profundamente en dispositivos y organizaciones institucionales que contemplen a quienes trabajan mientras cursan el nivel medio y superior. Una formación profesional de alta calidad postsecundaria, como alternativa a la educación universitaria o terciaria no universitaria, es un proyecto a seguir desarrollando”, indica Mario Oporto, exministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y académico asociado de Argentinos por la Educación.

Inserción de los jóvenes en el mercado laboral

La situación efectiva de los jóvenes en el mercado laboral y en el sistema educativo es dispar. Del total de jóvenes entre 19 y 25 años, el 26% no ha completado la secundaria, y del 74% que sí lo ha hecho, solo el 38% trabaja y otro 38% estudia. El 12% restante no estudia ni trabaja.

Nuevamente, las diferencias socioeconómicas son notables: en el decil más pobre, el 44% no ha terminado la secundaria y del 56% que sí lo ha hecho, solo el 14% trabaja y el 42% no lo hace. Mientras que en el más adinerado, solo el 5% no ha completado la secundaria, y del 95% que sí, el 68% trabaja y el 27% no.

El informe revela que la probabilidad de acceder a trabajos de calidad está fuertemente ligada a la finalización de la secundaria y al nivel socioeconómico. Solo el 13% de los jóvenes con secundario completo tiene un empleo de calidad (entendido como un trabajo de más de 30 horas semanales y con descuento jubilatorio). En tanto, los ocupados en empleos de calidad con secundario incompleto son sólo el 2% de los jóvenes de 19 a 25 años.

Entre los del decil más alto, el 42% de ellos son ocupados con empleos de calidad, mientras que la cifra desciende al 2% en el decil más bajo.