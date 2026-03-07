Operativo en Tucumán: secuestraron más de 200 kilos de marihuana y hay seis detenidos

El cargamento fue detectado en un control en el puesto fronterizo de 7 de Abril. La droga transportada tenía como destino la provincia de Córdoba.

El cargamento de marihuana fue detectado durante un control policial en el puesto fronterizo de 7 de Abril, uno de los puntos clave de vigilancia en el noreste de Tucumán.

La Policía de Tucumán secuestró este sábado 203 kilos de marihuana durante un operativo realizado en el puesto fronterizo de 7 de Abril , en el noreste de la provincia. El procedimiento terminó con seis personas detenidas y el secuestro de varios vehículos utilizados para transportar la droga.

El hallazgo se produjo en el marco del Operativo Lapacho , el esquema de control que las fuerzas de seguridad provinciales mantienen en los accesos a Tucumán para prevenir el ingreso de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron un camión que trasladaba la carga con destino final a la provincia de Córdoba . Al inspeccionar el vehículo detectaron el cargamento de marihuana, que estaba transportado sobre el acoplado.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau , confirmó que tras el operativo quedaron seis hombres detenidos , quienes ya fueron puestos a disposición de la Justicia Federal .

Además de la droga, las fuerzas de seguridad incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres vehículos : el camión utilizado para el traslado, una camioneta y un automóvil.

Según explicó el funcionario, los detenidos son oriundos de la provincia de Córdoba y se investiga su posible vínculo con otras organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Investigación en curso

Desde la fuerza destacaron que el volumen de la carga y la forma en que era transportada llamaron la atención de los investigadores, ya que la droga se encontraba simplemente colocada sobre el acoplado del camión.

Las autoridades indicaron que el procedimiento forma parte de los controles reforzados en los accesos a la provincia, donde en los últimos meses se registraron varios secuestros de droga que intentaba ingresar desde el norte del país.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar en la investigación para determinar el origen del cargamento y la red detrás del traslado.