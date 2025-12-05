El urgente recordatorio de PAMI para no perder la entrega de pañales a domicilio + Seguir en









Conocé cómo son los procedimientos para obtener los productos gratuitos de la obra social y cómo renovar la solicitud.

La solicitud de pañales de PAMI se debe renovar cada 6 meses para continuar con el beneficio.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a pañales para adultos Higiénicos, Absorbentes y Descartables (H.A.D.) sin costo. No obstante, para no perder el beneficio, la obra social advirtió que se deberá renovar la solicitud cada 6 meses

PAMI puede entregar entre 30 y 90 pañales por mes a cada afiliado, según lo solicitado, y llegarán directamente al domicilio de cada uno registrado en el sistema. Sin embargo, ellos podrán apelar para recibir más productos, pero la solicitud deberá ser evaluada en Nivel Central.

Pañales de PAMI.jpg Cómo solicitar los pañales a domicilio de PAMI Para poder obtener los pañales a domicilio de PAMI, los afiliados deberán solicitar una Orden Médica Electrónica (OME) a su médico de cabecera. Una vez obtenida, los afiliados comenzará a recibir los pañales en sus casas, lo que consiste en el siguiente procedimiento de entrega:

Apenas se realiza el pedido, este llega a los proveedores, quienes avisarán cuando el paquete esté en viaje hacia la sucursal de envíos. Una vez que llega el pedido, se arma el paquete con los pañales y se avisa al afiliado que próximamente estará en camino al domicilio. Luego, se notificará que el pedido está en camino el mismo día que llega a destino. Cualquier persona mayor de 18 años lo puede retirar. Cuando el paquete llega a destino, se enviará un mensaje o mail confirmando la llegada del pedido. En caso de que el paquete llegue a destino cuando no hay nadie para recibirlo, este regresará a PAMI y se notificará al afiliado. Si esto sucede por segunda vez consecutiva, el adulto mayor o un familiar deberá buscar el pedido en el punto de retiro más cercano.

Río Negro Médicos.jpg El Semanal Quiénes deben renovar la orden médica de PAMI para seguir recibiendo los pañales a domicilio Todos los afiliados al PAMI deberán renovar su orden médica para poder continuar en el programa de pañales gratis, pero quien puede generar la nueva orden es únicamente el médico de cabecera. Una vez obtenida, los adultos mayores no necesitan hacer ningún otro trámite, sino que directamente recibirán los pañales por los siguientes 6 meses.

