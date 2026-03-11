PAMI tiene hospitales exclusivos para sus afiliados y esta es la lista completa

PAMI cuenta con siete centros de atención exclusiva y gratuita para aquellos afiliados que lo precisen.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral , más conocido como PAMI , cuentan durante todo 2026 con acceso a una red propia de hospitales y clínicas exclusivas destinadas a la atención de personas mayores. Estos centros de salud están especialmente preparados para cubrir las necesidades médicas de jubilados y pensionados, con profesionales especializados en gerontología, equipamiento moderno y servicios médicos integrales .

En muchos casos, estos establecimientos atienden patologías de alta complejidad y disponen de prestaciones como internación, guardia médica, diagnóstico por imágenes, oftalmología, rehabilitación y tratamientos oncológicos , entre otros servicios. Esto los convierte en hospitales de referencia dentro del sistema de salud del PAMI , ya que concentran recursos médicos y tecnológicos orientados a la atención de adultos mayores.

Para todo 2026, PAMI ratificó el funcionamiento de siete establecimientos propios de salud distribuidos en distintas regiones del país. Estos centros forman parte de la red asistencial del organismo y brindan atención exclusiva a sus afiliados.

Uno de los principales beneficios de esta red es que la atención es completamente gratuita para los afiliados , ya que no se abonan copagos ni adicionales. Desde consultas médicas y estudios de laboratorio hasta prácticas de alta complejidad , todo está cubierto al 100% por la obra social , lo que garantiza el acceso a tratamientos sin costos extra.

El Hospital Bernardo A. Houssay , ubicado en Mar del Plata , es uno de los principales centros de referencia del PAMI en la región. Cuenta con infraestructura preparada para atender casos de alta complejidad y ofrece servicios como internación, guardia médica las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes .

Para solicitar turnos, los afiliados deben hacerlo de forma digital. El médico de cabecera o el especialista, siempre que sea prestador de PAMI, debe emitir previamente una Orden Médica Electrónica (OME). Una vez registrada en el sistema, el paciente puede avanzar con la gestión del turno.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en Buenos Aires, es un hospital universitario reconocido por su nivel de atención médica, formación académica e investigación científica.

El establecimiento dispone de guardia médica permanente, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. Al igual que en el hospital de Mar del Plata, los turnos deben gestionarse a partir de una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o un especialista que sea prestador del PAMI.

Policlínicos PAMI I y II (Rosario)

Los Policlínicos PAMI I y II funcionan en Rosario y están orientados a la atención integral de personas mayores.

El Policlínico PAMI I está ubicado en Sarmiento 373.

El Policlínico PAMI II funciona en Olivé 1159.

Para solicitar turnos, los afiliados pueden elegir entre tres modalidades:

Llamar por teléfono al 0341-480-3520 o 0341-480-3509 , de lunes a viernes de 8 a 18.

Realizar el trámite de manera presencial en la sede correspondiente.

Gestionarlo online a través del sitio oficial de turnos del PAMI.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, ubicado en Ituzaingó, cumple un rol clave para los afiliados que viven en el oeste del Gran Buenos Aires, ya que permite reducir los tiempos de traslado y atender una alta demanda de consultas médicas.

Los turnos se solicitan por teléfono al 11-2120-9600 (interno 111), donde el personal del hospital brinda información sobre los pasos a seguir según el tipo de atención requerida.

Hospital PAMI de Hurlingham

El Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en Hurlingham sobre General O’Brien 480, es otro de los centros que integran la red propia del organismo.

Para solicitar turnos, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al 011-4088-5573, dentro del horario de atención, donde podrán gestionar su cita médica.

Clínica PAMI de Lanús

La Clínica PAMI de Lanús, situada en Lanús en Flores de Estrada 5248, brinda atención exclusiva para afiliados del PAMI.

Los turnos se gestionan llamando al 011-4239-7400. En el caso de consultas con especialistas, es posible que el afiliado deba contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera.

Credenciales vigentes

PAMI informó que durante 2026 continúan vigentes diferentes formatos de credenciales para que los afiliados puedan identificarse y acceder a las prestaciones médicas, medicamentos y trámites administrativos sin inconvenientes.

Estas opciones buscan facilitar el acceso al sistema de salud, permitiendo que cada afiliado utilice la modalidad que le resulte más cómoda, ya sea desde el celular, descargando un comprobante o mediante un ticket impreso.

Credencial digital

La credencial digital se puede visualizar directamente desde la aplicación oficial de PAMI, disponible para teléfonos celulares. A través de la app, los afiliados pueden mostrar sus datos en farmacias, consultorios médicos y delegaciones del organismo, sin necesidad de presentar una versión impresa. Este formato se convirtió en una de las alternativas más utilizadas porque permite tener siempre la credencial disponible en el teléfono.

Credencial provisoria con código QR

Otra opción es la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse desde el sitio web oficial del PAMI en su versión actualizada. Este documento es válido para retirar medicamentos, gestionar recetas electrónicas, solicitar turnos y realizar distintos trámites administrativos dentro del sistema.

Credencial provisoria tipo ticket

También existe la credencial provisoria tipo ticket, que puede obtenerse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local del PAMI. Allí el sistema imprime un comprobante que cumple exactamente la misma función que las demás credenciales, permitiendo al afiliado identificarse ante profesionales de la salud o en farmacias.

Aunque el organismo dejó de distribuir la credencial plástica tradicional, quienes todavía la conserven pueden seguir utilizándola sin inconvenientes. Desde PAMI aclararon que ningún profesional o prestador puede negar la atención médica por no tener instalada la aplicación, ya que la cobertura y la entrega de medicamentos deben garantizarse con cualquiera de los formatos vigentes.

Para obtener las credenciales o descargarlas nuevamente, los afiliados deben ingresar al portal oficial Mi PAMI y completar algunos datos personales para validar su identidad. El sistema solicita el número de afiliación, el sexo registrado, el DNI y el número de trámite del documento (11 dígitos).

Una vez que la información es verificada correctamente, el sistema habilita la descarga de la credencial, que puede imprimirse o guardarse en el celular para presentarla cuando sea necesario.

Contar con una credencial válida y actualizada es fundamental para poder acceder sin demoras a consultas médicas, recetas electrónicas, medicamentos y gestiones administrativas dentro del sistema de salud del PAMI durante todo 2026.