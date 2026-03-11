"Maxi" López opinó sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River + Seguir en









El exfutbolista de River avaló un hipotético arribo al "Millonario" de su archienemigo, con quien tuvo un escándalo mediático tras la infidelidad de Wanda Nara.

En medio de la gran sequía de goles que tienen los delanteros de River, un conocedor del puesto -como lo es Maximiliano López- se metió de lleno y hasta opinó al respecto sobre una hipotética llegada de Mauro Icardi al club.

Luego de estar muchos años enemistado con el rosarino por su separación con Wanda Nara y la tenencia de sus hijos, "Maxi" López avaló el posible arribo de Icardi: "Mientras haga goles, que venga el que quiera".

Más allá de que no hubo contactos entre la dirigencia de River e Icardi, los rumores vienen fomentándose y circulando en las redes sociales. En especial porque el goleador termina su contrato con Galatasaray de Turquía este 30 de junio y luego será jugador libre.

icardi galatasaray.jpg Mauro Icardi festejando en el Galatasaray. Maxi López cuenta con la experiencia de jugar 70 partidos y marcar 16 goles a lo largo de cuatro años en River, mostrando un gran desempeño en ese período que le permitió dar el salto al Barcelona tras ser figura en un Superclásico del 2004.

Enzo Francescoli se refirió sobre la posible llegada de Icardi a River Enzo Francescoli, que se desempeña como secretario técnico de River, brindó una entrevista televisiva donde abordó diversos temas de la actualidad del Millonario. Entre ellos, se refirió a la posibilidad de que el delantero con presente en el Galatasaray llegue a Nuñez.

Ante la consulta sobre si el club estaba en la búsqueda de un centrodelantero, Enzo Francescoli respondió: “¿Estamos trabajando para encontrarlo? Es demasiado fino decir que el problema de River es un nueve”, comenzó. Luego agregó: “Borja, en promedio de gol, era uno de los mejores jugadores de River en los últimos tiempos, pero no encajaba en el juego”. Más adelante se refirió puntualmente al ex Inter de Milán: “¿Si analizamos a Mauro Icardi? “No, nadie lo puso (no lo ofrecieron) ni yo nunca hablé“, expresó el uruguayo. “Después sabés cómo es River, hay 140 vocales. No sé, no es un tema oficial del grupo de fútbol”, concluyó de manera contundente.