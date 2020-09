Un investigador del Conicet explicó por qué las estrategias para frenar los contagios fracasan

Embed 5) Pero sin querer ponerme muy técnico, podríamos decir q lo q suponen los médicos sobre el comportamiento social en pandemia es lo que Weber llama "acción racional con arreglo a fines": q calculan que el riesgo de contagiarse es preferible al de quedarse sin otras actividades — Daniel Feierstein (@DanielFeiers) September 1, 2020

Embed 7) El problema de fondo no es ese sino que la población en una catástrofe NO actúa según esa racionalidad ajustada a fines sino que se ve atravesada por acciones afectivas (tercer tipo en Weber) vinculadas a mecanismos de defensa psíquica como la negación y la proyección — Daniel Feierstein (@DanielFeiers) September 1, 2020

“A cualquier sujeto le resulta difícil aceptar la posibilidad de su muerte o enfermedad y también la alteración de su vida cotidiana. Eso explica también el odio en las respuestas anticuarentena”, agregó y indicó que los mensajes del gobierno tales como "estamos bien, la situación está controlada, ya pasamos lo peor, la semana que viene baja, el sistema de salud va a resistir, no habrá colapso, esto nos permite dar un nuevo paso" lo único que hacen es ratificar de los sistemas de negación.

"Para alguien en estado de negación, decirle que vamos mejor, que abrimos actividades y que no habrá colapso es el mejor modo de lograr que ratifiquen la negación. No creo que nadie quiera que mueran argentinos. No sirve echarle la culpa a un político, al otro o a la población. Simplemente no estamos comprendiendo lo que pasa, cuanto menos a nivel de los comportamientos sociales", sostuvo en el hilo de Twitter.

En cuanto a la comparación con países como Espala o Italia dijo "Etchenique lo identificó con precisión: por la ‘inmunidad de cagazo’. El miedo de la gente pudo vencer al mecanismo de negación. Alcaldes gritándole a la población que ya no sabían qué más hacer y que si no se quedaban de una buena vez en sus casas perderían a sus seres queridos".

Embed 24) Agregar "no dejemos de cuidarnos" produce cero efecto ante lo previo. Esa parte ya no se escucha. Quienes saben nos informan q las cosas están mejor y abren actividades, por lo tanto incluso quienes no sucumbían a la negación lo hacen: "el intensivista debe ser un exagerado" — Daniel Feierstein (@DanielFeiers) September 1, 2020

Y agregó: "Aquí los intensivistas nos gritan que ya no pueden más, que no tienen cómo contener el nivel de casos diarios, pero les responden con el R de 1,0x, con la creencia mágica en que ‘ya llega el pico’ o con la desesperanza de que ‘no podemos hacer otra cosa". "Iniciado septiembre (¡6 meses después de la nota!) seguimos pensando que los médicos pueden pronosticar comportamientos sociales y decidir las acciones políticas a partir de ello (como si nos hubiesen encargado a los sociólogos tratar de elaborar la vacuna)", expresó.