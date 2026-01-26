Paso a paso para sacar el Boleto Educativo Gratuito 2026 y viajar gratis todo el año

Este programa permite que los estudiantes, docentes y personal auxiliar puedan viajar sin costo o con tarifas reducidas en transporte urbano e interurbano.

Cada provincia define su propio calendario de inscripción, pero febrero se perfila como el mes clave para la mayoría de los trámites.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes en todo el país ya se preparan para gestionar el Boleto Educativo Gratuito .

Este programa, vigente en varias provincias, permite viajar sin costo o con tarifas reducidas en transporte urbano e interurbano, convirtiéndose en un alivio para las familias ante los gastos del transporte diario.

Además, el beneficio alcanza a alumnos de nivel inicial, primario y secundario y, en algunas jurisdicciones, a universitarios, docentes y personal auxiliar . A continuación, conocé los detalles.

El inicio de la inscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026 varía según cada provincia, pero febrero concentra la mayor parte de los procesos. En CABA, por ejemplo, la apertura será el 16 de febrero tanto para nuevos beneficiarios como para renovaciones.

Quienes ya cuentan con la SUBE estudiantil registrada solo deben pasar la tarjeta por una Terminal Automática SUBE para reactivar los 50 viajes gratuitos mensuales .

Santa Fe, por su parte, arrancó antes: el 19 de enero habilitó la inscripción online mediante la app oficial o la web provincial, y permite dos viajes diarios gratuitos para estudiantes, docentes y auxiliares.

Córdoba habilitará la gestión a través de Ciudadano Digital (CiDi) de manera progresiva durante febrero, activándose automáticamente una vez que la institución carga la matrícula definitiva. Está destinado a alumnos regulares, docentes frente al aula y personal auxiliar de instituciones públicas o privadas con aporte estatal.

En la provincia de Buenos Aires, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario deben inscribirse en la web oficial de transporte; mientras que los universitarios deben tramitar el beneficio mediante SIU Guaraní, cumpliendo requisitos académicos, como haber aprobado al menos dos materias en 2025 y tener la SUBE registrada a nombre del estudiante.

En Misiones, la renovación es online, pero se exige presentar el formulario certificado por la institución educativa en los centros habilitados.

Y, en Salta, el sistema lo administra SAETA. En muchos casos, la renovación es automática al pasar la tarjeta por las terminales, siempre que el alumno figure en el padrón escolar actualizado.

Primaria, secundaria y universidad: así cambia el trámite según tu nivel de estudio

En el nivel inicial y primario la inscripción suele ser más rápida, con renovaciones automáticas en muchas provincias y la posibilidad de reactivar la tarjeta SUBE directamente en terminales habilitadas.

Para el secundario, además de la documentación básica, algunas jurisdicciones exigen constancia de asistencia o carga de matrícula definitiva por parte de la institución para garantizar el beneficio.

Quienes concurren a universidades nacionales de Buenos Aires y otras localidades, el trámite se realiza a través de plataformas como SIU Guaraní, y requiere acreditar aprobación de al menos dos materias del año anterior. Esto asegura que solo los alumnos activos y regulares accedan al apoyo económico.

Olvidate de cargar la SUBE: los 3 documentos que tenés que tener a mano hoy mismo

Para no perder tiempo al momento de tramitar el Boleto Educativo Gratuito 2026, es indispensable tener listos tres elementos clave: