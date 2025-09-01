SUBE habilitó pagos con billeteras virtuales y tarjetas bancarias físicas en San Juan







En San Juan, SUBE amplía los pagos en colectivos: ahora se aceptan tarjetas contactless y billeteras virtuales al mismo precio.

A partir de ahora, el transporte publico san juanino amplía el abanicó de opciones para pagar el transporte público, que incluyen: Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

El proceso de modernización del sistema SUBE continúa avanzando: desde ahora, los usuarios de más de 600 colectivos de las 122 líneas provinciales de San Juan cuentan con nuevos medios de pago. El anuncio se da en una migración a los pago digitales, ya que de acuerdo a un informe privado, durante el primer trimestre se procesaron más de 10,2 millones de pagos con tarjeta en el transporte público.

Al ser un sistema nuevo, se puede presentar alguna complicación a la hora de pagar, pero no deja de ser sencillo: cuando se trate de una Tarjeta, celular o reloj se debe indicar al chofer el destino y acercar el medio de pago elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice "Acercá tu tarjeta". Si el pago es con código QR: se debe indicar al chofer el destino, generar el código en la billetera virtual y apuntarlo de frente a la cámara, ubicada en la parte inferior del validador. Es importante remarcar que el precio del pasaje no varía según el medio de pago, siendo el mismo al que se abona con una SUBE.

Cuáles son las líneas habilitadas para utilizar los nuevos medios de pago Las 122 líneas de jurisdicción provincial que ya aceptan estos nuevos medios de pago son: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 323, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 360, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.