Para quienes tienen cuotas atrasadas, los próximos días pueden ser una buena oportunidad para resolver una cuenta pendiente antes de fin de año.

ARBA ofrece distintas alternativas para que los dueños de autos puedan ponerse al día con sus patentes.

Ponerse al día con las patentes puede ser un poco más fácil para quienes tienen pagos atrasados en la provincia de Buenos Aires . ARBA puso en marcha un nuevo plan para regularizar deudas antes de fin de año, con descuentos que permiten reducir el monto pendiente y distintas opciones para cancelar lo que se debe.

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El beneficio ya está disponible y hay un detalle importante: cuanto antes se haga el trámite, mayor puede ser el ahorro . Además, todo se puede resolver por Internet, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Para saber cuánto se debe y acceder al nuevo plan, hay que ingresar a la página oficial de ARBA. El trámite es gratuito y permite revisar las obligaciones pendientes de cada vehículo antes de elegir cómo pagarlas.

Con el número de patente del vehículo se puede consultar la deuda y hacer el trámite desde la web de ARBA.

Una vez dentro del sitio, hay que seleccionar el apartado Automotor e ingresar a la opción de consulta de deuda. El sistema distingue entre pagos atrasados de años anteriores, obligaciones de 2026 y casos que ya llegaron a una instancia judicial.

Para conocer los importes, es necesario identificar el vehículo mediante su número de patente. Al momento de confeccionar el plan, también puede solicitarse la Clave de Identificación Tributaria, conocida como CIT, que permite realizar gestiones personales en la web.

Después de revisar el monto pendiente, el contribuyente podrá elegir entre las alternativas disponibles, ya sea cancelar todo de una vez o financiar la deuda. Antes de confirmar, conviene verificar el descuento aplicado y la suma final, porque las condiciones cambian según la fecha de adhesión.

Cronograma de descuentos: por qué conviene pagar la patente al contado en las primeras semanas

El nuevo plan comenzó el 26 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, los mayores descuentos se mantienen solamente hasta el 13 de noviembre, por lo que quienes puedan cancelar sus obligaciones durante estos días conseguirán un ahorro más importante.

El cronograma establecido por ARBA es el siguiente:

del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis

del 14 al 27 de noviembre: 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis

del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis

del 12 al 31 de diciembre: 30% al contado, mientras que las opciones financiadas ya no tendrán esas bonificaciones especiales

Hay una aclaración importante para evitar confusiones: el descuento no puede reducir el capital original de la deuda. Esto significa que la rebaja tiene un límite y que no necesariamente se pagará un 40% menos del impuesto que quedó sin abonar.

Para quienes no puedan afrontar la suma completa, existen alternativas de financiación. De todos modos, los porcentajes más favorables están reservados para las primeras etapas del programa.

Quienes paguen durante los primeros días del plan podrán aprovechar los descuentos más altos. Clarín

Qué deudas de vehículos entran en la moratoria y cuáles quedan afuera

El beneficio está disponible para propietarios de vehículos que tengan deudas del Impuesto Automotor correspondientes a 2025 y años anteriores, incluso cuando el reclamo ya se encuentre en una instancia judicial. También pueden incorporarse obligaciones vencidas durante 2026, aunque existen algunas condiciones.

En el caso de los pagos atrasados de este año, ARBA exige que el vehículo no tenga deudas anteriores pendientes. Por eso, quienes acumulen cuotas impagas de distintos períodos deberán revisar su situación antes de intentar adherirse al régimen especial de 2026.

También quedan fuera de esa modalidad las obligaciones que ya fueron reclamadas mediante un juicio de apremio y las provenientes de planes de pago que caducaron durante este año. Las deudas judicializadas de períodos anteriores tienen sus propias opciones de regularización dentro del sistema.

Por otra parte, el programa no está destinado a cancelar multas comunes de tránsito, sino obligaciones impositivas, con sus intereses y otros cargos correspondientes. La bonificación tampoco permite pagar menos que el capital originalmente adeudado.

Ponerse al día tiene otra ventaja para los contribuyentes bonaerenses: ARBA estableció que no tener deudas será un requisito para acceder a las bonificaciones impositivas de 2027. Sin embargo, los mayores beneficios del próximo año estarán reservados para quienes hayan mantenido sus pagos al día sin necesidad de recurrir a moratorias.