Los patentamientos de motos crecieron 25,9% en octubre, pero bajaron frente a septiembre + Agregar ámbito en









Se registraron 79.497 unidades y el acumulado del año avanzó 39,1%. Honda mantuvo el liderazgo entre las marcas y Zanella escaló al cuarto puesto.

Los patentamientos de motovehículos acumularon una suba del 39,1% entre enero y octubre de 2026. Imagen: Freepik

El mercado de motovehículos cerró octubre con 79.497 unidades patentadas, un 25,9% más que en el mismo mes de 2025, aunque registró una caída del 2% respecto de septiembre, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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La comparación interanual se realizó contra las 63.161 unidades de octubre del año pasado. En septiembre de 2026, en tanto, se habían registrado 81.129 patentamientos.

Con este resultado, el acumulado de los primeros diez meses alcanzó las 748.598 unidades, frente a las 538.001 del mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento del 39,1%.

Cuáles fueron las marcas de motos más patentadas en octubre Honda conservó el primer lugar con 17.050 unidades, seguida por Motomel, que sostuvo la segunda posición por segundo mes consecutivo. Gilera completó el podio, en una disputa con Motomel que viene alternando sus posiciones durante los últimos meses.

El principal movimiento fue el de Zanella, que pasó del sexto al cuarto puesto. Su avance desplazó a Keller al quinto lugar y dejó fuera de las primeras cinco posiciones a Corven, que había terminado cuarta en septiembre.

El ranking de marcas quedó conformado de la siguiente manera: Honda: 17.050 unidades.

17.050 unidades. Motomel: 10.911 unidades.

10.911 unidades. Gilera: 9.119 unidades.

9.119 unidades. Zanella: 7.005 unidades.

7.005 unidades. Keller: 6.954 unidades. Los cinco modelos de motos más patentados La Honda Wave 110S volvió a encabezar los registros, con 8.313 unidades. Detrás se ubicó la Motomel B110, que avanzó dos posiciones y desplazó a la Gilera Smash al tercer lugar. La Keller KN 110-8 mantuvo el cuarto puesto, mientras que la Corven Energy 110 completó el listado: Honda Wave 110S: 8.313 unidades.

8.313 unidades. Motomel B110: 6.492 unidades.

6.492 unidades. Gilera Smash: 6.453 unidades.

6.453 unidades. Keller KN 110-8: 5.828 unidades.

5.828 unidades. Corven Energy 110: 3.968 unidades.

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