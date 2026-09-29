Pinamar: un funcionario libertario dio positivo en alcoholemia y se fugó

Juan Pablo Allan, titular del RENAR, registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. La Provincia lo inhabilitó preventivamente para conducir, al igual que a su esposa.

Juan Pablo Allan dio positivo en un control de alcoholemia en Pinamar con 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

Juan Pablo Allan , director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), dio positivo en un control de alcoholemia en Pinamar durante el último fin de semana . Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, el funcionario y su esposa abandonaron el operativo sin autorización antes de que concluyera el procedimiento.

El control fue realizado por agentes de la cartera provincial que conduce Martín Marinucci . Allan circulaba en un Toyota Yaris y el test arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre , un resultado que infringe el régimen de Alcohol Cero vigente en territorio bonaerense.

El funcionario nacional, concejal de La Libertad Avanza en La Plata y exsenador provincial del PRO, había votado a favor de esa misma legislación en 2022 , cuando integraba el bloque de Juntos en la Cámara Alta bonaerense.

Durante el procedimiento, registrado por las cámaras corporales de los agentes , Allan no presentó una licencia de conducir física, por lo que el documento no pudo ser retenido en el lugar. Una vez constatado el resultado positivo, el personal inició las actuaciones correspondientes.

En el vehículo también viajaba su esposa, quien manifestó que tenía previsto hacerse cargo de la conducción porque sabía que Allan había consumido alcohol. Sin embargo, señaló que le dolía la panza. "Estábamos yendo al hospital" , sostuvo el funcionario ante los agentes.

La mujer se sometió a un test de alcoholemia que dio negativo, por lo que fue designada para continuar al volante. De acuerdo con lo informado por el Ministerio, mientras el personal avanzaba con las actuaciones necesarias para cerrar el procedimiento, ambos se retiraron sin autorización y sin esperar la finalización del control.

Al momento de abandonar el lugar, la licencia de conducir física de la mujer todavía estaba en poder de los agentes. Por ese motivo, continuó conduciendo sin llevar consigo el documento.

La Provincia dispuso la inhabilitación preventiva de ambos

Tras el episodio, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Allan y su esposa. En el caso del titular del RENAR, la decisión respondió tanto al resultado positivo de alcoholemia como a su salida del operativo antes de que concluyera el procedimiento.

En cuanto a la mujer, la medida se adoptó por haberse dado a la fuga luego de ser designada para conducir el vehículo, mientras las actuaciones seguían en curso.

La cartera provincial aclaró que la inhabilitación es preventiva y no constituye una sanción definitiva. Las actuaciones quedaron a disposición de la jueza interviniente, quien deberá resolver la sanción correspondiente, que podría incluir una inhabilitación para conducir de entre tres y seis meses.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, como parte de los controles de prevención y fiscalización que se realizan de manera permanente en rutas y ciudades de la provincia.

La Ley de Alcohol Cero prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre. Según destacó el Ministerio, los controles alcanzan a todos los conductores, sin distinción por su actividad profesional, función pública o pertenencia política, y buscan prevenir conductas de riesgo y reducir los siniestros viales.