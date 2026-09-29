Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados: qué cadenas participan y cómo acceder

Las promociones alcanzan a las principales cadenas del país y se activan con la tarjeta de débito donde se cobran los haberes previsionales.

El programa contempla descuentos en supermercados y reintegros que varían según la cadena, el día de compra y el medio de pago utilizado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene un programa de beneficios para jubilados y pensionados, que permite acceder a descuentos y reintegros en supermercados de todo el país. La red reúne más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta, con promociones que parten del 10% y llegan a porcentajes mayores en algunas cadenas y rubros.

Para acceder al beneficio no hay que hacer una inscripción previa. El requisito general es pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que se cobra la jubilación o pensión. La modalidad cambia según el comercio. En algunos casos la rebaja aparece directamente en la línea de cajas y en otros se acredita después como reintegro.

Las condiciones no son iguales en todas las cadenas. Los días habilitados, los topes, los productos alcanzados y la posibilidad de combinar promociones dependen de cada supermercado y del beneficio . Por eso, antes de pagar conviene revisar la promoción correspondiente al local elegido.

El esquema vigente contempla descuentos en las principales cadenas. Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves y, dentro del programa, también contemplan un 20% para artículos de perfumería y limpieza.

El beneficio general no tiene tope de reintegro. Coto mantiene un 10% de lunes a jueves. Chango Más aplica un 10% todos los días, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 mensuales. Día , por su parte, ofrece un 10% los lunes mediante reintegro, con un tope de $2.000 por transacción.

Entre las opciones con mayor porcentaje tenemos a Toledo y Josimar, que ofrecen 15%. También participan La Anónima y Almacor, con promociones del 10% en los días establecidos. La oferta puede cambiar según la sucursal y la localidad, por lo que el buscador de comercios adheridos de ANSES es la referencia para verificar cada caso.

Requisitos: qué tarjeta hay que presentar para validar el beneficio

El requisito general es pagar con la tarjeta de débito con la que el jubilado o pensionado cobra sus haberes. La modalidad de aplicación depende de cada comercio. Si el descuento es directo, debe aparecer en el momento de abonar la compra.

Si funciona como reintegro, el importe se acredita posteriormente en la cuenta vinculada al medio de pago. ANSES informa que las promociones pueden tener condiciones diferentes según el comercio adherido.

También hay productos que pueden quedar excluidos. En algunas cadenas no se incluyen carnes, electrodomésticos o ciertas marcas, mientras que otras promociones establecen topes por operación o por mes. Por eso, el porcentaje anunciado no necesariamente se aplica sobre todo el ticket.

Reintegros bancarios y promociones combinables con ANSES

Además del beneficio general, algunos bancos ofrecen promociones para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades. El Banco Nación, por ejemplo, suma un 5% adicional mediante BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y uno mensual de $20.000, en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

El Banco Galicia ofrece hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 para supermercados. El Banco Supervielle, por otro lado, mantiene un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con débito y de $15.000 mediante QR.

El Banco Provincia también contempla un 5% adicional mediante Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 semanales por persona. La página oficial aclara que este beneficio puede ser adicional a otras promociones, aunque cada oferta tiene sus propias condiciones.

No todas las promociones bancarias se pueden sumar automáticamente al descuento de ANSES. Hay beneficios que son acumulables y otros que expresamente no lo permiten. La condición debe verificarse antes de hacerse la compra.

Imagen: Freepik

Pasos para realizar un reclamo si no te aplicaron el descuento en la caja

Si el descuento debía hacerse directamente en la línea de cajas y no apareció, lo primero es conservar el ticket de compra y el comprobante del pago. Esos documentos permiten acreditar la operación y comprobar qué medio de pago se usó. ANSES cuenta con un canal llamado “Reclamos Beneficios ANSES” dentro de su página oficial.

El organismo también advierte que la aplicación de cada promoción puede depender del comercio, del banco emisor o de la administradora del medio de pago, según la modalidad elegida.

Si el beneficio funcionaba mediante reintegro y el dinero no aparece en el plazo previsto, el reclamo debe dirigirse también al banco o entidad responsable del medio de pago. En el caso de las promociones bancarias, cada entidad establece sus propios tiempos de acreditación.

Antes de iniciar el reclamo, conviene revisar que la compra se haya hecho en una sucursal adherida, durante el día correspondiente y con la tarjeta vinculada al cobro previsional. Esos tres datos son los que determinan si la operación cumplía las condiciones de la promoción.