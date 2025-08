Plazo vencido: qué pasa si no hice la última recategorización del monotributo en 2025

La actualización de escalas impacta directamente en el encuadre fiscal y el hecho de no cumplir con los pasos obligatorios puede tener consecuencias.

Cumplir con la recategorización es fundamental para no enfrentar sanciones económicas.

La recategorización no es opcional. Si no se realiza a tiempo, el sistema no lo deja pasar así nomas, ya que existen consecuencias previstas por el organismo recaudador para quienes incumplen con esta obligación.