Pocas postulaciones en sector tecnológico pese a fuerte demanda

La demanda de trabajo de IT ocupa el 15,1%, en comparación con el total de los avisos laborales publicados en otras áreas. A pesar de ello, se demuestra que la oferta de postulantes que aplican es baja: un aviso medio IT recibe sólo un 25% de las postulaciones en relación con la media del mercado de empleos. Es decir, los avisos IT reciben ¼ de las postulaciones que un anuncio promedio, según el portal de empleos Bumeran.