Locura en un taller: atacó con una barreta a un mecánico

Tal como le confesó a TN el dueño del taller, el acusado tenía un revólver en la cintura, que luego descartó.

“Me dejó un auto la semana anterior para que le colocara un módulo que se le aplica para que no se afecte la instalación eléctrica, porque se sobrecarga la corriente del auto”, detalló el hombre.

Y agregó: “Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera porque me dijo que iba a pasar por acá para ir a un pueblo cercano”.

Asimismo, agregó que “el carro tenía cosas mal. Le dije que en ese momento no lo podía tomar al tráiler porque tenía mucho trabajo y que si quería iba a tener que esperar 15 días”.

“Le dije ‘no te lo puedo hacer ahora, llevalo a otro lado’, no me debía nada ni yo a él. Esa fue la última conversación y el jueves pasa lo del video”, remarcó.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado, engancha el carro, pone marcha atrás, él lo pensó a eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi”, completó.