Por qué se celebra en Argentina el Día de la Recuperación de la Democracia cada 30 de octubre

Raúl Alfonsín

Por qué es el 30 de octubre el Día de la Recuperación de la Democracia

Se estableció esa fecha como el día de la recuperación de la democracia porque fue el día exacto en que se celebraron las elecciones después de tanto tiempo de no poder ejercer el derecho a votar o a cualquier tipo de manifestación de libre expresión. No obstante, la lucha por recuperar la democracia empezó antes y no pertenece a un sólo partido político o presidente.