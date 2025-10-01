Lola Young se bajó del Lollapalooza Argentina y canceló todas sus presentaciones programadas

Lola Young anunció que se "ausentará por un tiempo" y que cancelará todo lo agendando en el futuro inmediato, incluida su participación en el Lollapalooza Argentina. Las razones detrás de su decisión.

La cantante no regresará a los escenarios en lo que resta del año.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para sus seguidores. Lola Young, una de las artistas más prometedoras del pop británico , comunicó que no continuará con las presentaciones que tenía previstas, incluida su participación en el Lollapalooza Argentina 2026 . El anuncio llega pocos días después de que sufriera un desmayo en pleno show, un episodio que encendió todas las alarmas sobre su estado de salud.

En un mensaje breve pero contundente publicado en redes sociales, la intérprete de Messy reconoció que necesita dar un paso al costado: “ Me ausentaré por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro inmediato ”. La confesión generó una ola de mensajes de apoyo de colegas y fanáticos que celebraron su decisión de priorizarse.

El impacto no es menor: Young estaba en plena curva ascendente de su carrera, con hits que habían logrado instalarse en TikTok y un nombre que sonaba cada vez más fuerte en la industria. Sin embargo, como admitió la propia artista, “hay momentos en los que el cuerpo dice basta” , y ese límite la obligó a poner un freno.

El episodio que detonó la cancelación ocurrió durante el festival All Things Go, en Nueva York . En medio de la performance, la cantante de 24 años pidió ayuda a su equipo y segundos después se desplomó en el escenario . La escena fue grabada por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Horas más tarde, la propia Young intentó llevar tranquilidad: “Estoy bien ahora. Gracias por su apoyo”. Sin embargo, ya había quedado claro que no estaba en condiciones de sostener la exigente agenda que venía enfrentando. Su manager confirmó que, días antes, también había suspendido otro show en Nueva Jersey por “temas delicados” relacionados con su salud.

La incertidumbre persiste: no se sabe cuánto tiempo estará fuera de los escenarios, ni si regresará para cumplir con sus compromisos de 2026.

El line up del Lollapalooza Argentina ya no la incluye

Con su salida, el Lollapalloza Argentina pierde a una de las artistas internacionales más esperadas por el público joven. En la grilla, su nombre ya no figura junto al de otras estrellas como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Skrillex y Lorde.

Los organizadores no informaron aún si habrá un reemplazo, aunque en estos casos suele haber reacomodamientos de horarios o la incorporación de nuevos artistas de último momento.

Quién es Lola Young y por qué Messy se volvió viral

Lola Young nació en Croydon, al sur de Londres, y desde chica estuvo rodeada de música: su padre es bajista y ella comenzó a estudiar piano a los 6 años. Pasó por la prestigiosa BRIT School —la misma de Adele o Jessie J— y a los 18 firmó contrato con Island Records.

En 2019 lanzó su primer disco Intro, pero el salto llegó con Messy, incluido en su último álbum This Wasn't Meant For You Anyway (2024). La canción explotó en TikTok gracias a un video del influencer Jake Shane y la modelo Sofia Richie, que disparó millones de reproducciones. Young describió el tema como un “himno al TDAH”, porque habla de aceptar el desorden personal y emocional sin pedir disculpas por ello. Su autenticidad y su estilo crudo la convirtieron en una de las voces más atractivas de la nueva escena británica.