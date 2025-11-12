Preocupante: 1 de cada 3 hogares con niños y adolescentes restringe comidas y no cubre sus gastos corrientes







Aunque la situación mejoró respecto de 2024, el 31% de los hogares argentinos con niñas y niños sigue sin alcanzar a cubrir sus gastos mensuales.

UNICEF Argentina reveló que el 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes, pese a la recuperación económica de los últimos meses. El dato surge de la novena Encuesta Rápida que el organismo realiza desde 2020 y refleja una mejora frente al 48% registrado en 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio, que abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional, destaca que el alivio se sintió sobre todo en los sectores más vulnerables, impulsado por la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar. Sin embargo, más de dos millones de familias con niños continúan con ingresos insuficientes.

Mejora en alimentación, pero persisten desigualdades El informe muestra una mejora en el acceso a alimentos y servicios básicos: el porcentaje de hogares que debieron restringir comidas cayó del 52% al 30%. No obstante, uno de cada tres sigue enfrentando dificultades para comprar alimentos, una cifra que asciende al 45% en hogares que perciben AUH.

olla popular comedor comida UNICEF registró una mejora en la alimentación infantil, pero uno de cada tres hogares aún restringe comidas. “La reducción de la pobreza infantil al 46,1% y la caída de la pobreza extrema al 10,2% son señales alentadoras, pero aún persisten desafíos que deben estar en el centro de la agenda pública”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

Aumenta el endeudamiento de los hogares Pese a la leve mejora en los ingresos, la deuda familiar creció ocho puntos respecto al año anterior. El 46% de los hogares tiene algún tipo de endeudamiento, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales o préstamos informales.

Hombre en deuda El endeudamiento familiar creció ocho puntos y alcanza al 46% de los hogares con niñas y niños. Entre los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio, y un 9% debió darse de baja de su prepaga o cambiar a sus hijos de escuela por motivos económicos. Además, dos de cada diez familias endeudadas no pudieron afrontar el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Preocupan el bullying y las apuestas online entre adolescentes La encuesta advierte también sobre problemáticas que afectan a los adolescentes. El bullying escolar aumentó del 25% al 41% en un año, y uno de cada tres jóvenes apostó dinero en línea el último mes. Según Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF, “el desafío ahora es sostener los avances logrados y reforzar las políticas de acompañamiento, en especial en salud mental y convivencia escolar”. Niños con celulares.jpg El estudio alertó por el aumento del bullying escolar y las apuestas online entre adolescentes argentinos. UNICEF remarcó que, si bien los indicadores de pobreza y acceso a la alimentación muestran señales de mejora, las desigualdades estructurales siguen limitando las oportunidades de la infancia y adolescencia en Argentina. El organismo pidió mantener las políticas de contención social y ampliar el apoyo a los sectores más afectados.

Temas Unicef

hogares

familia