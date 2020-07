Les robó a sus vecinos, le dieron prisión domiciliaria y las víctimas se tuvieron que mudar

"El hijo de una amigo mío jugaba en red con otros chicos y uno de ellos le contó lo que estaba pasando en su casa en ese preciso momento, me contactó mi amigo con la información y enviamos móviles para atrapar a los ladrones in fraganti. Si bien no se los pudo atrapar en el momento la rápida investigación de la UFI 3 dio con el principal sospechoso el cual fue allanado y detenido por la policía”, relató Kravetz.

La carátula de la causa penal fue consignada como "robo agravado por el empleo de arma de fuego" y el detenido fue trasladado a la comisaría 1° de Lanús.

Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado, ya que el detenido resultó ser vecino de la familia, un joven de 24 años, que estaba cumpliendo prisión domiciliaria por otro hecho.

"El ladrón fue beneficiado por la justicia con la prisión domiciliaria, pero lo más grave de todo es que su domicilio está lindante al domicilio donde robó a sus propios vecinos”, expresó Kravetz y agregó: “Este tipo de sentencia no es culpa de este juez en particular, sino del criterio que ha sentado la Cámara de Casación en materia de prisiones domiciliarias, lo que ha provocado y provoca, una liberación masiva de delincuentes”.

Hoy el imputado vive en su domicilio y las víctimas se mudaron de su hogar por miedo. El municipio a través de su área de acceso a la justicia inició gestiones con la fiscalía que entiende en la causa para revertir la prisión domiciliaria del detenido.