Dictan la prisión preventiva para el hombre que atropelló y mató a un niño de 5 años en Flores

Papadopulos Flores se entregó Ricardo Papadopulos, quien manejaba el auto durante el siniestro en Flores, fue procesado con prisión preventiva tras entregarse a la policía el mes pasado.

Asimismo, el magistrado dispuso un embargo preventivo por 5.148.962 pesos, al tiempo que sobreseyó del hecho al padre del joven, Rubén Papadopulos.

Además, las pericias efectuadas por personal de la Policía de la Ciudad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial determinaron que Papadopulos cruzó el semáforo en amarillo-rojo, vio a las víctimas a 24 metros, no fue obstaculizado por el camión, aceleró, no frenó, no esquivó y se fugó luego del impacto sobre los cuerpos.

En ese sentido, el perito señaló que el conductor "tenía en condiciones el funcionamiento del sistema de frenos" y respecto a la " evitabilidad" del choque " estaba a unos 24 metros del punto de colisión, el auto circulaba a 24 kilómetros por hora, ya habría iniciado el proceso de aceleración, cuando quedaba dentro del campo visual a las víctimas".

"El rodado habría tenido la posibilidad de detenerse sin colisionar, por lo que la colisión era evitable desde el punto de vista de condiciones normales de circulación, frenando y dando el despeje a los peatones", indicaron los especialistas en el informe de prisión preventiva que determinó el juez de la causa.

En este contexto, el perito remarcó que "la velocidad estimada de impacto era de 51 kilómetros por hora, determinado sobre la base de una velocidad de partida al inicio de luz verde para Directorio del orden de 19 kilómetros por hora, para recorrer en 3.25 segundos la distancia de 26 metros".

Papadopulos conducía su auto sin registro en la noche del jueves 17 de diciembre cuando arrolló a la mujer y a su hijo en el cruce de las avenidas Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Luego del trágico hecho, el joven huyó sin asistir a las víctimas y estuvo prófugo durante nueve días, hasta que se entregó ante la Justicia, mientras que durante ese período su padre, Rubén Papadopulos, estuvo detenido por ser el dueño del auto.