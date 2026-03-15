Marzo es un mes que no pasa desapercibido para los argentinos. Es el momento del año en el que terminan las vacaciones y regresan las obligaciones y compromisos laborales y educativos. Con el comienzo de las clases, muchos ven nuevamente sobrecargada su rutina, por lo que miran de reojo el calendario de feriados en la búsqueda de un descanso.
Una nueva semana de marzo llena de feriados: enterate si te corresponden
El tercer mes del año llegó con muchas sorpresas para los trabajadores y estudiantes.
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Cuánto cuesta viajar a Iguazú el próximo fin de semana largo
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El feriado de marzo 2026 que solo afectará a unos pocos trabajadores de Buenos Aires
Si bien a nivel nacional no habrá muchas novedades, varios afortunados podrán aprovechar y disfrutar de una jornada no laborable. La semana trae varias fechas que muchos no conocen y podrían ser utilizadas para recargar energías.
Tres descansos inesperados: todos los feriados de esta semana
Habrá tres jornadas clave, que hay que remarcar que no formarán parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectarán a nivel local. La primera es el martes 17 de marzo, ya que las localidades de Quenumá, del partido de Salliqueló, y Patricios, de Nueve de Julio, celebrarán sus aniversarios fundacionales. En esa misma línea, Mariano Alfonzo, de Pergamino, también estará de festejos, pero en su caso es por su patrono, San Patricio.
El miércoles 18, Verónica, de Punta Indio, también hará homenaje a su nacimiento. En cuanto a el jueves 19 de marzo, son varios quienes también rendirán tributo a su santo: San José es el patrono de la Iglesia Universal, de la buena muerte, de los trabajadores, de las familias y de los padres. Por esto, Arenaza, de Lincoln, Dudignac, de Nueve de Julio, Santa Regina, de General Villegas, Gorchs, de General Belgrano, y Villanueva, de General Paz, dispondrán de feriados para los trabajadores del sector público y empleados del Banco Provincia.
Cabe remarcar que el sector privado deberá aguardar la decisión que tomen sus empleadores. Algunos consideran adherirse al asueto si sus actividades llegan a verse afectadas por quienes sí podrán aprovechar estos feriados.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
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Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
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Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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