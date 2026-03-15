Una nueva semana de marzo llena de feriados: enterate si te corresponden + Seguir en









El tercer mes del año llegó con muchas sorpresas para los trabajadores y estudiantes.

El tercer mes del 2026 llegó con varias novedades. Freepik

Marzo es un mes que no pasa desapercibido para los argentinos. Es el momento del año en el que terminan las vacaciones y regresan las obligaciones y compromisos laborales y educativos. Con el comienzo de las clases, muchos ven nuevamente sobrecargada su rutina, por lo que miran de reojo el calendario de feriados en la búsqueda de un descanso.

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Si bien a nivel nacional no habrá muchas novedades, varios afortunados podrán aprovechar y disfrutar de una jornada no laborable. La semana trae varias fechas que muchos no conocen y podrían ser utilizadas para recargar energías.

Descanso de feriado Habrá varias jornadas no laborables que aliviarán la semana de muchos trabajadores. Imagen: Freepik Tres descansos inesperados: todos los feriados de esta semana Habrá tres jornadas clave, que hay que remarcar que no formarán parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectarán a nivel local. La primera es el martes 17 de marzo, ya que las localidades de Quenumá, del partido de Salliqueló, y Patricios, de Nueve de Julio, celebrarán sus aniversarios fundacionales. En esa misma línea, Mariano Alfonzo, de Pergamino, también estará de festejos, pero en su caso es por su patrono, San Patricio.

El miércoles 18, Verónica, de Punta Indio, también hará homenaje a su nacimiento. En cuanto a el jueves 19 de marzo, son varios quienes también rendirán tributo a su santo: San José es el patrono de la Iglesia Universal, de la buena muerte, de los trabajadores, de las familias y de los padres. Por esto, Arenaza, de Lincoln, Dudignac, de Nueve de Julio, Santa Regina, de General Villegas, Gorchs, de General Belgrano, y Villanueva, de General Paz, dispondrán de feriados para los trabajadores del sector público y empleados del Banco Provincia.

Cabe remarcar que el sector privado deberá aguardar la decisión que tomen sus empleadores. Algunos consideran adherirse al asueto si sus actividades llegan a verse afectadas por quienes sí podrán aprovechar estos feriados.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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