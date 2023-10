¿Qué piensan los argentinos sobre los romances en el lugar de trabajo?

Sobre estos resultados, Alejandro Servide , director de Professionals, RPO y Technologies de Randstad Argentina, afirmó que “ el trabajo siempre fue central en la vida de las personas y ocupa una gran parte de nuestro tiempo y, por lo tanto, no es extraño que se generen vínculos estrechos entre colegas . Si bien las relaciones de amistad son ampliamente aceptadas y no hay tabúes alrededor de ellas, no sucede lo mismo con las relaciones de pareja . Las opiniones encontradas sobre el tema no son nuevas, aunque si vemos que fueron mutando a la par de cómo es percibido por la sociedad y especialmente por la impronta de las nuevas generaciones , que parecieran tener menos barreras divisorias entre la vida laboral y el ámbito personal que las personas de mayor edad”.

Amor en tiempos de oficina: ¿cuál es la postura de las empresas?

La encuesta también indaga sobre la postura que toman las organizaciones frente a las relaciones sentimentales entre sus colaboradores. Así, al consultar a los participantes de la muestra si en sus lugares de trabajo avalan o prohíben los amores entre colegas, el 62% comentó que en su empresa no existe ninguna política formal que permita o prohíba los vínculos amorosos entre compañeros de trabajo.

Por su parte, el 20% de los encuestados afirmó que los vínculos amorosos dentro de la compañía no están permitidos en ningún caso, mientras que el 18% restante indicó que las relaciones de pareja entre colegas están permitidas en su compañía, siempre y cuando no se den entre personas de un mismo equipo.

“Con el ojo puesto en el mantenimiento del clima laboral, algunas empresas tienen normas internas y políticas al respecto, mientras que otras consideran que tratándose de un tema relativo a la vida privada de las personas, no corresponde intervenir. En la línea del medio, la gran mayoría de las compañías pareciera no tener una idea formada sobre el particular o prefieren no abordar el tema en el marco de la formalidad de las políticas internas. Por otro lado, tomando en cuenta que el amor no pide permiso y no sabe de normas, si se da la situación, la transparencia pareciera ser el mejor camino, tanto para que el área de RRHH esté al tanto, como para que los compañeros de trabajo se enteren por los protagonistas y no por los rumores que recorren los pasillos”, agregó Servide.

La captura de los datos que constituyen la materia prima de este informe, cuyo objetivo fue caracterizar las actitudes y preferencias de los argentinos en relación a diferentes temas vinculados al mundo del empleo, fue realizada a través de un cuestionario online entre el 1° al 25 de agosto de 2023 a 759 personas con y sin empleo.