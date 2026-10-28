Que se celebra el 28 de octubre en Argentina: efemérides hoy

El 28 de octubre reúne distintas efemérides vinculadas con el deporte, la cultura y el mundo del trabajo. Cuál es el origen de cada conmemoración y por qué se recuerda esta fecha.

El 28 de octubre se conmemoran el Día Mundial del Judo, el Día Mundial de la Animación y el Día del Trabajador Minero en Argentina.

Cada 28 de octubre , distintas efemérides invitan a recordar acontecimientos históricos y a reconocer actividades culturales y deportivas. Entre las principales fechas del día se encuentran el Día Mundial del Judo , que destaca los valores de esta disciplina, y el Día Mundial de la Animación , que homenajea los primeros pasos de las imágenes animadas.

También es importante aclarar una confusión frecuente en los calendarios: el 28 de octubre no es la fecha habitual de celebración del Día del Trabajador Minero en la Argentina . Esta actividad tiene otras fechas conmemorativas vinculadas a la minería y a su historia.

El Día Mundial del Judo se conmemora cada 28 de octubre para destacar una disciplina que combina técnicas de combate con principios educativos y valores como el respeto, la perseverancia, la disciplina y la superación personal. La fecha fue impulsada por la Federación Internacional de Judo en 2011.

El judo fue creado por el japonés Jigoro Kano , quien desarrolló un sistema de entrenamiento físico y mental a partir de antiguas técnicas de combate. Su propuesta no se limita a la competencia: también promueve el autocontrol, el aprendizaje y la convivencia dentro y fuera del tatami.

En la Argentina, el judo cuenta con una extensa trayectoria y ganó gran visibilidad gracias a figuras como Paula Pareto , quien obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La efeméride es una oportunidad para reconocer a quienes practican y enseñan este deporte, desde los clubes y las escuelas hasta las competencias internacionales.

Día Mundial de la Animación

El Día Mundial de la Animación se celebra el 28 de octubre en recuerdo de una presentación realizada en París en 1892. Ese día, el inventor francés Émile Reynaud exhibió imágenes animadas mediante su Teatro Óptico, un invento que permitió proyectar dibujos en movimiento ante el público.

La función tuvo lugar en el Museo Grévin y marcó un antecedente fundamental para el desarrollo de la animación cinematográfica. Entre las obras presentadas se encontraba "¡Pobre Pierrot!", una de las primeras pantomimas luminosas de Reynaud, que combinaba imágenes secuenciales y recursos visuales para contar una historia.

La fecha reconoce la evolución de una forma de expresión que hoy abarca dibujos animados, películas, videojuegos, publicidad y producciones digitales. También destaca el trabajo de artistas, ilustradores, guionistas y técnicos que utilizan distintas herramientas para dar vida a personajes e historias.

Día del Trabajador Minero en Argentina

Aunque algunos calendarios pueden asociar distintas efemérides con el 28 de octubre, el Día del Trabajador Minero no se celebra habitualmente en esa fecha en la Argentina. El calendario minero incluye otras conmemoraciones, entre ellas el Día de la Minería, que se recuerda el 7 de mayo, y el Día del Minero, vinculado a Santa Bárbara, el 4 de diciembre.

La actividad minera tiene un papel relevante en distintas regiones del país y comprende tareas de exploración, extracción, procesamiento y transporte de minerales. Sus trabajadores desarrollan labores en condiciones diversas, con exigencias técnicas y operativas que requieren capacitación, prevención de riesgos y medidas de seguridad.

Por eso, al consultar las efemérides del 28 de octubre, conviene distinguir las celebraciones internacionales de las fechas sectoriales reconocidas en el país. Para homenajear a los trabajadores mineros, es recomendable verificar el calendario de las organizaciones del sector y las comunicaciones oficiales correspondientes.