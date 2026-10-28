ANSES fijó el límite de sueldo para las Pensiones No Contributivas: ¿cuál es el nuevo tope en octubre y noviembre?

El aumento del salario mínimo también beneficia a quienes cobran una pensión por discapacidad y tienen un empleo, ya que podrán ganar más sin perder la prestación.

Quienes cobran una pensión por discapacidad pueden mantener el beneficio aunque tengan un empleo, siempre que respeten las condiciones establecidas.

Las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social pueden trabajar en blanco sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen un monto determinado. ANSES toma nuevos valores de referencia para octubre y noviembre de 2026 , debido a los aumentos del salario mínimo.

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Para quienes tienen un empleo y cobran esta ayuda económica, los cambios modifican cuánto pueden ganar sin que se suspenda el pago. También habrá una actualización de los haberes mensuales de las pensiones.

La Ley 27.793 permite que las personas con discapacidad puedan trabajar y seguir cobrando la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para mantener el beneficio, sus ingresos laborales no deben superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Para mantener la pensión, se tienen en cuenta los ingresos de quien recibe el beneficio y no los del resto de su familia.

Este límite se aplica tanto a quienes trabajan en relación de dependencia como a los monotributistas. Se tiene en cuenta el dinero que gana el titular de la prestación, sin sumar los ingresos de otros integrantes de su familia.

Si el sueldo supera el máximo permitido, el pago se suspende mientras continúe esa situación. Cuando la persona deja de trabajar o vuelve a ganar menos del límite, puede solicitar la reactivación de la pensión y recuperar el cobro desde la fecha en que presenta el pedido.

La regla corresponde al régimen de protección social creado por la nueva ley. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral anteriores mantienen sus propias condiciones mientras avanza el proceso de conversión establecido por el Decreto 84/2026.

Clave en 2 SMVM: los valores límite para octubre y noviembre

En octubre de 2026, el salario mínimo es de $391.200, mientras que en noviembre aumenta a $398.800. Como el tope para mantener la prestación equivale al doble de esos importes, el sueldo máximo permitido cambia de un mes al otro.

Los valores quedan de la siguiente manera:

octubre: salario mínimo de $391.200 y sueldo máximo permitido de $782.400

noviembre: salario mínimo de $398.800 y sueldo máximo permitido de $797.600

La diferencia entre ambos meses es de $15.200. Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 4/2026, que fijó los aumentos del salario mínimo, sin modificar la cantidad de SMVM utilizada para calcular el límite.

En noviembre, quienes trabajan y cobran esta pensión podrán ganar hasta $15.200 más por mes sin superar el límite permitido. ANSES

Aumento, haber mínimo y bono extraordinario: ¿cuánto se cobra en total?

Las Pensiones No Contributivas también reciben aumentos mensuales de acuerdo con la inflación. En octubre de 2026, la suba fue del 1,66%, por lo que la jubilación mínima quedó en $435.748,51.

Las pensiones por invalidez equivalen al 70% de ese haber. Por eso, el monto de octubre es de $305.023,96, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. Con ambos pagos, los beneficiarios reciben un total de $375.023,96.

En noviembre habrá otro incremento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. Con esta actualización, la jubilación mínima llegará a $444.158,45 y las pensiones por invalidez pasarán a $310.910,91.

Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, el total a cobrar en noviembre será de $380.910,91. El refuerzo todavía necesita una nueva confirmación oficial, ya que el decreto vigente autoriza su pago únicamente para octubre.