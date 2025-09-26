Las frases en latín son muy populares hoy en día y se suelen incorporar en el lenguaje cotidiano, con algunas expresiones como Carpe diem o Modus operandi, como las más utilizadas.
Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia
Este lema fue popularizado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, en su ensayo sobre la Ilustración.
-
FAECYS celebra el Día del Empleado de Comercio y destaca la importancia de la confianza y el diálogo social
-
Triple femicidio narco: despidieron los restos de dos de las tres chicas y la madre pidió justicia
Una de las frases más interesantes es "Sapere Aude", que significa "atrévete a saber" o "ten el coraje de pensar por vos mismo" e invita a dejar los prejuicios de lado y animarse a usar la razón como guía.
"Sapere aude": la frase en latín que sigue vigente
Este lema fue popularizado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, en su ensayo sobre la Ilustración. Para el filósofo, representaba el llamado a liberarse de la ignorancia y animarse a pensar sin tutelas externas. En otras palabras, es una invitación a la autonomía intelectual y a confiar en la propia capacidad de razonar.
Entre los puntos claves de esta expresión se encuentra:
- Valor: tener coraje para desafiar lo establecido.
- Autonomía: pensar por cuenta propia.
- Conocimiento: buscar siempre aprender más.
- Libertad: usar la razón sin depender de otros.
En la actualidad, esta expresión simboliza la actitud de quienes se atreven a salir de lo cómodo y abrir la mente a nuevas ideas. Además, puede aplicarse a múltiples situaciones cotidianas: desde la decisión de cuestionar una noticia antes de compartirla, hasta el esfuerzo de estudiar un nuevo idioma, emprender un proyecto personal o incluso cambiar de opinión tras una reflexión profunda. En cada uno de esos actos, grandes o pequeños, se refleja la esencia de esta frase: atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.
De esta manera, Sapere Aude es, en esencia, un llamado al pensamiento crítico y a la valentía de aprender en un mundo lleno de información.
- Temas
- Idiomas
Dejá tu comentario