Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia.

Las frases en latín son muy populares hoy en día y se suelen incorporar en el lenguaje cotidiano, con algunas expresiones como Carpe diem o Modus operandi, como las más utilizadas.

Una de las frases más interesantes es " Sapere Aude ", que significa "atrévete a saber" o "ten el coraje de pensar por vos mismo" e invita a dejar los prejuicios de lado y animarse a usar la razón como guía.

Este lema fue popularizado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, en su ensayo sobre la Ilustración. Para el filósofo, representaba el llamado a liberarse de la ignorancia y animarse a pensar sin tutelas externas. En otras palabras, es una invitación a la autonomía intelectual y a confiar en la propia capacidad de razonar .

Valor : tener coraje para desafiar lo establecido.

: tener coraje para desafiar lo establecido. Autonomía : pensar por cuenta propia.

: pensar por cuenta propia. Conocimiento : buscar siempre aprender más.

: buscar siempre aprender más. Libertad: usar la razón sin depender de otros.

pensar Esta frase refleja atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.

En la actualidad, esta expresión simboliza la actitud de quienes se atreven a salir de lo cómodo y abrir la mente a nuevas ideas. Además, puede aplicarse a múltiples situaciones cotidianas: desde la decisión de cuestionar una noticia antes de compartirla, hasta el esfuerzo de estudiar un nuevo idioma, emprender un proyecto personal o incluso cambiar de opinión tras una reflexión profunda. En cada uno de esos actos, grandes o pequeños, se refleja la esencia de esta frase: atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.

De esta manera, Sapere Aude es, en esencia, un llamado al pensamiento crítico y a la valentía de aprender en un mundo lleno de información.