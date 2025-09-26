SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de septiembre 2025 - 11:37

Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia

Este lema fue popularizado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, en su ensayo sobre la Ilustración.

Las frases en latín son muy populares hoy en día y se suelen incorporar en el lenguaje cotidiano, con algunas expresiones como Carpe diem o Modus operandi, como las más utilizadas.

Una de las frases más interesantes es "Sapere Aude", que significa "atrévete a saber" o "ten el coraje de pensar por vos mismo" e invita a dejar los prejuicios de lado y animarse a usar la razón como guía.

"Sapere aude": la frase en latín que sigue vigente

Este lema fue popularizado en el siglo XVIII por Immanuel Kant, en su ensayo sobre la Ilustración. Para el filósofo, representaba el llamado a liberarse de la ignorancia y animarse a pensar sin tutelas externas. En otras palabras, es una invitación a la autonomía intelectual y a confiar en la propia capacidad de razonar.

Entre los puntos claves de esta expresión se encuentra:

  • Valor: tener coraje para desafiar lo establecido.
  • Autonomía: pensar por cuenta propia.
  • Conocimiento: buscar siempre aprender más.
  • Libertad: usar la razón sin depender de otros.
Esta frase refleja atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.

En la actualidad, esta expresión simboliza la actitud de quienes se atreven a salir de lo cómodo y abrir la mente a nuevas ideas. Además, puede aplicarse a múltiples situaciones cotidianas: desde la decisión de cuestionar una noticia antes de compartirla, hasta el esfuerzo de estudiar un nuevo idioma, emprender un proyecto personal o incluso cambiar de opinión tras una reflexión profunda. En cada uno de esos actos, grandes o pequeños, se refleja la esencia de esta frase: atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.

De esta manera, Sapere Aude es, en esencia, un llamado al pensamiento crítico y a la valentía de aprender en un mundo lleno de información.

