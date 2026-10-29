Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el trágico choque de trenes en España

Agustín Randazzo, de 51 años, viajaba en el tren de alta velocidad y no volvió a comunicarse con sus allegados. También murió una argentina de 32 años.

Agustín Randazzo , un argentino de 51 años que vive en Madrid, permanece desaparecido tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España . El hombre viajaba por motivos laborales en una de las formaciones involucradas y, desde el accidente, su familia y su pareja no lograron obtener información certera sobre su paradero. Mientras avanzan las tareas de rescate y reconocimiento de las víctimas, sus allegados piden colaboración para encontrarlo.

Randazzo es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y reside en la capital española desde aproximadamente 2002. Trabaja en una empresa de comunicaciones, en el área de gestión comercial, y solía trasladarse por motivos laborales. El día del siniestro viajaba en el vagón número ocho del tren de alta velocidad AVE , que circulaba por la línea Madrid-Sevilla.

La colisión se produjo el miércoles entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El accidente dejó 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos , de acuerdo con el balance difundido hasta el momento.

Ante la falta de noticias, el hermano de Agustín, Jorge, se presentó ante la Policía de Madrid para formalizar la denuncia correspondiente. También aportó muestras de ADN para colaborar con los procedimientos de identificación. Tras realizar esos trámites, tenía previsto viajar a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y tratar de localizarlo entre las personas heridas.

Rafael, primo hermano del hombre desaparecido, explicó las dificultades que enfrenta la familia para obtener información sobre su estado. “Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, señaló.

Los allegados difundieron, además, una descripción física para facilitar su identificación: Randazzo tiene barba entrecana y tatuajes visibles, y suele usar gorra negra y gafas de sol oscuras. Su familia puso a disposición un número de contacto para recibir datos que puedan ayudar a establecer dónde se encuentra.

La búsqueda también se extendió a las redes sociales, donde su pareja, Sergi, publicó un mensaje para pedir colaboración. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, escribió.

En otra publicación, expresó la desesperación que atraviesan desde el accidente: “Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado”.

Por el momento, sus familiares esperan novedades oficiales que permitan confirmar si fue trasladado a algún centro sanitario y conocer su situación.

Quién era la argentina que murió en el accidente

El siniestro también dejó una víctima fatal argentina: Ana Martina Conte Grand, una mujer de 32 años oriunda de San Juan, que trabajaba como podóloga y vivía en Andalucía, España. Su fallecimiento fue confirmado por la Cancillería argentina.

La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el coche número siete de una de las formaciones involucradas. Él sobrevivió al accidente, aunque resultó herido y fue trasladado a un hospital de Toledo.

Martina y su hermano se habían formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y habían trabajado en un consultorio en San Juan. Ella atendió pacientes en esa provincia hasta 2025, antes de instalarse en España.

Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada. La familia es conocida en el ámbito profesional sanjuanino.

El accidente ferroviario en Toledo

El choque ocurrió el miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Urda y Los Yébenes. Según la información difundida sobre el siniestro, un tren de la compañía Iryo que estaba detenido, con 147 pasajeros, fue embestido por detrás por una formación de Renfe que transportaba a 378 personas.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y su caída por un terraplén. Los equipos de emergencia continúan con las tareas de rescate y las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas, mientras se investigan las causas de la colisión.

La familia de Agustín Randazzo continúa a la espera de noticias y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con los contactos difundidos para colaborar con la búsqueda.