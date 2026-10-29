El pueblo a poco más de 1 hora de Buenos Aires que tiene 240 años de historia y es ideal para el fin de semana + Agregar ámbito en









Entre naturaleza, gastronomía criolla y construcciones históricas, este destino se vuelve una alternativa excelente para una escapada de un día.

A poco más de una hora de CABA hay destinos ideales para cortar con la rutina y pasar el día. Gentileza - Municipalidad de Monte

Para darse un gusto y salir de la Ciudad de Buenos Aires por un rato no hay que recorrer grandes distancias. A poco más de una hora aparecen pueblos bonaerenses que te permiten disfrutar de una escapada distinta mientras recorres calles tranquilas, espacios verdes y propuestas al aire libre.

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Uno de ellos ya cuenta con más de dos siglos de historia con una laguna, paseos por la costanera y varios puntos que te muestran como fue el pasado de la Provincia. Al encontrarse tan cerca de la capital federal, se puede conocer durante el día y volver por la noche.

San Miguel del Monte tiene historia, gastronomía y paseos tranquilos cerca de la Ciudad. Gentileza - Viaje y Descubra Una joya oculta a solo 100 km de la Ciudad de Buenos Aires El destino es San Miguel del Monte, ubicado a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XVIII, cuando la zona formaba parte de la línea de frontera bonaerense. Entre 1779 y 1780 empezaron a consolidarse los primeros asentamientos alrededor de la antigua Guardia del Monte.

Ese pasado todavía puede sentirse al caminar por el casco urbano, donde se encuentran construcciones antiguas y espacios importantes para distintas etapas de la historia local. Entre los lugares para recorrer aparecen:

la Parroquia San Miguel Arcángel

el Museo Municipal Guardia del Monte

la plaza principal

el casco histórico

el Rancho de Juan Manuel de Rosas También se puede disfrutar de una gran variedad de gastronomía de campo, con asados, empanadas criollas y otros platos tradicionales que se pueden encontrar entre las opciones para completar tu visita de fin de semana.

La laguna es uno de los espacios principales para disfrutar al aire libre durante una escapada. Gentileza - Darío Alpern Laguna, picnic y aire puro: el plan perfecto para desenchufarse La Laguna de San Miguel del Monte es uno de los atractivos principales de la localidad. El espejo de agua supera las 720 hectáreas y está rodeado por una costanera arbolada que permite disfrutar casi todo el día al aire libre. Entre las actividades posibles se encuentran: caminar por la costanera

andar en bicicleta

organizar un picnic

practicar kayak o canotaje

pescar

disfrutar de los espacios verdes En los alrededores también funcionan bares, restaurantes y paradores, perfecto para tener resuelto el almuerzo antes de continuar recorriendo el pueblo. El Rancho de Juan Manuel de Rosas es parte de la historia de la localidad. Gentileza - Municipalidad de Monte El secreto histórico que esconde el Rancho de Juan Manuel de Rosas Uno de los lugares más particulares de San Miguel del Monte es el Rancho de Juan Manuel de Rosas, una construcción de adobe que se remonta al período en que el dirigente bonaerense tuvo una presencia importante en la región. El edificio data de 1817 y originalmente se encontraba cerca del río Salado. En 1987, la construcción completa fue trasladada unos 60 kilómetros hasta el casco histórico de San Miguel del Monte para garantizar su preservación. La tarea fue muy compleja porque el rancho está hecho en adobe y sus paredes no tienen cimientos tradicionales, así que para poder moverlo fue necesario reforzar la estructura antes de empezar el recorrido. El operativo demandó dos meses de trabajo y participaron arquitectos, ingenieros, técnicos y operarios. La construcción pesaba entre 100 y 120 toneladas. Hoy forma parte del circuito histórico de la localidad y recuerda la relación que Juan Manuel de Rosas mantuvo con la zona durante el siglo XIX.

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