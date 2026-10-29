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29 de octubre 2026 - 06:00

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre: qué jubilados deben estar atentos

El cronograma mensual tendrá una distribución diferente y algunos beneficiarios van a tener que revisar cuándo se acredita su haber.

ANSES definió el calendario de noviembre y los beneficiarios deberán revisar cuándo les corresponde cobrar.

ANSES definió el calendario de noviembre y los beneficiarios deberán revisar cuándo les corresponde cobrar.

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Como todos los meses, el calendario se organiza por la terminación del DNI y por el nivel de ingresos que recibe cada uno, ya que no todos los beneficiarios cobran en los mismos días.

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Los feriados y jornadas especiales pueden modificar la distribución habitual de los pagos.

Los feriados y jornadas especiales pueden modificar la distribución habitual de los pagos.

Por qué se modifican los pagos: el impacto de los feriados y días no laborables

Noviembre tiene varias fechas especiales que obligan a prestar atención al calendario oficial. Durante el mes habrá feriados por la visita del papa León XIV y también jornadas especiales por el Día de la Soberanía Nacional. El calendario nacional contempla fechas de este tipo durante la primera mitad del mes y un feriado trasladable antes de que termine.

De todas formas, eso no significa que todos los pagos se posterguen, ya que ANSES fija previamente las fechas de acreditación y las distribuye según cada grupo de beneficiarios. En el caso de noviembre, el esquema quedó organizado de esta manera:

  • jubilados y pensionados que no superan la mínima: del 9 al 20 de noviembre

  • jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: del 24 al 30 de noviembre

  • Pensiones No Contributivas: del 9 al 13 de noviembre

    Las fechas cambian según el nivel del haber y la terminación del DNI.

    Las fechas cambian según el nivel del haber y la terminación del DNI.

Qué grupos de jubilados y pensionados verán afectado su cronograma

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo tendrán estas fechas:

  • DNI terminado en 0: 9 de noviembre

  • DNI terminado en 1: 10 de noviembre

  • DNI terminado en 2: 11 de noviembre

  • DNI terminado en 3: 12 de noviembre

  • DNI terminado en 4: 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima tendrán este cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 9 y el 13 de noviembre, también según terminación de documento. De esta manera, los beneficiarios con haberes superiores a la mínima son los que cobrarán el tramo final del calendario.

Mi ANSES permite consultar de forma individual el día y lugar de cobro.

Mi ANSES permite consultar de forma individual el día y lugar de cobro.

Cómo consultar la nueva fecha de cobro en Mi ANSES

La fecha exacta puede verificarse desde Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a: Cobros - Consultar fecha y lugar de cobro. Ahí mismo figura la información correspondiente a cada prestación y al titular. También se puede revisar el calendario oficial según:

  • tipo de prestación

  • terminación del DNI

  • nivel del haber

Si la fecha ya pasó y el dinero todavía no aparece acreditado, hay que revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria. En caso de que el inconveniente continúe, el beneficiario puede comunicarse con ANSES a través de sus canales oficiales o solicitar un turno para hacer el reclamo.

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