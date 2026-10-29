ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre: qué jubilados deben estar atentos + Agregar ámbito en









El cronograma mensual tendrá una distribución diferente y algunos beneficiarios van a tener que revisar cuándo se acredita su haber.

ANSES definió el calendario de noviembre y los beneficiarios deberán revisar cuándo les corresponde cobrar. Magnific

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió como se van a desarrollar las fechas de pago de noviembre tanto para jubilados como pensionados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como todos los meses, el calendario se organiza por la terminación del DNI y por el nivel de ingresos que recibe cada uno, ya que no todos los beneficiarios cobran en los mismos días.

Los feriados y jornadas especiales pueden modificar la distribución habitual de los pagos. Por qué se modifican los pagos: el impacto de los feriados y días no laborables Noviembre tiene varias fechas especiales que obligan a prestar atención al calendario oficial. Durante el mes habrá feriados por la visita del papa León XIV y también jornadas especiales por el Día de la Soberanía Nacional. El calendario nacional contempla fechas de este tipo durante la primera mitad del mes y un feriado trasladable antes de que termine.

De todas formas, eso no significa que todos los pagos se posterguen, ya que ANSES fija previamente las fechas de acreditación y las distribuye según cada grupo de beneficiarios. En el caso de noviembre, el esquema quedó organizado de esta manera:

jubilados y pensionados que no superan la mínima: del 9 al 20 de noviembre

jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: del 24 al 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas: del 9 al 13 de noviembre Las fechas cambian según el nivel del haber y la terminación del DNI. Magnific Qué grupos de jubilados y pensionados verán afectado su cronograma Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo tendrán estas fechas:

DNI terminado en 0: 9 de noviembre

DNI terminado en 1: 10 de noviembre

DNI terminado en 2: 11 de noviembre

DNI terminado en 3: 12 de noviembre

DNI terminado en 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima tendrán este cronograma: DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 9 y el 13 de noviembre, también según terminación de documento. De esta manera, los beneficiarios con haberes superiores a la mínima son los que cobrarán el tramo final del calendario. Mi ANSES permite consultar de forma individual el día y lugar de cobro. Magnific Cómo consultar la nueva fecha de cobro en Mi ANSES La fecha exacta puede verificarse desde Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a: Cobros - Consultar fecha y lugar de cobro. Ahí mismo figura la información correspondiente a cada prestación y al titular. También se puede revisar el calendario oficial según: tipo de prestación

terminación del DNI

nivel del haber Si la fecha ya pasó y el dinero todavía no aparece acreditado, hay que revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria. En caso de que el inconveniente continúe, el beneficiario puede comunicarse con ANSES a través de sus canales oficiales o solicitar un turno para hacer el reclamo.

Temas ANSES

Jubilados

calendario